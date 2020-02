Herne/Wanne-Eickel. RWT Herne kann den Rückstand auf den spielfreien Tabellenführer FC Castrop verkürzen. B-Ligist ETuS Wanne will schnell zurück in die Spur.

Sehnt die Konkurrenz sonst so regelmäßig wie vergeblich einen Ausrutscher des FC Castrop herbei, so ist der mit Abstand Führende der Kreisliga A an diesem Spieltag zum Zusehen verdammt. Der Tabellenführer hat am Wochenende, wie auch der BV Herne-Süd (8.), spielfrei. Die Gelegenheit also, den Abstand nach vorne zu verkürzen. Zu allererst natürlich für Rot-Weiß Türkspor Herne.

Die Mannschaft von Trainer Serhat Hakan will sich diese Chance nun auch nicht nehmen lassen, um die Statistik zumindest ein wenig aufzuhübschen.

RWT hat zehn Punkte Rückstand auf Spitzenreiter Castrop

Türkspor empfängt als Tabellenzweiter die Reserve der Sportfreunde Wanne-Eickel im Fußballzentrum Horsthausen. Aktuell beträgt der Rückstand für RWT zehn Punkte. Der Dritte der Liga, VfB Börnig, kann indes nicht profitieren von spielfreien Castropern, da das eigene Auswärtsspiel in Habinghorst bereits vorab in Richtung Ostern verlegt worden ist. Grund dafür ist der Rasenplatz des VFB, der aktuell witterungsbedingt nicht bespielbar und deshalb gesperrt worden ist.

Zum Wanne-Eickeler Nachbarschaftsduell treffen bereits ab 13 Uhr auf dem Nebenplatz im Sportpark die Reservemannschaften des DSC Wanne-Eickel (4.) und des SV Wanne 11 (11.) aufeinander.

Weiter hinten in der Tabelle empfängt der FC Marokko (9.) die Zweite von Firtinaspor Herne (12.) zum Duell der Remis-Könige. Bei beiden Teams endete bislang jedes zweite Spiel unentschieden. Der SV Holsterhausen schließlich spielt zu Hause gegen Schlusslicht Arminia Ickern.

ETuS Wanne will nach erster Pleite direkt wieder in die Spur

Nach der ersten Saisonniederlage zu Hause gegen Kellerkind RWT Herne II will ETuS Wanne, Tabellenführer der Kreisliga B2, schnell wieder zurück in die Erfolgsspur finden. Gegen RWT führten die Eisenbahner zwar schnell mit 1:0, mussten in Hälfte zwei jedoch zwei Gegentreffer hinnehmen. Dies soll am Sonntag bei der zweiten Mannschaft des SV Holsterhausen (13 Uhr), die am Karnevals-Sonntag das Nachholspiel gegen den Platznachbarn SG Stephanus mit 3:2 für sich entschied, nun wieder anders werden.

Auf einen weiteren ETuS-Ausrutscher hoffen die Verfolger Zonguldakspor Bickern, der um 15 Uhr zu Hause gegen Firtinaspor Herne III spielt, und der SC Constantin, der um 13 Uhr beim ASC Leone zu Gast ist.

In der Gruppe eins will der RSV Holthausen weiter nach oben klettern. Nach dem Auftakterfolg gegen die DJK Elpeshof soll nun auch beim Tabellenzweiten, Eintracht Ickern II (13 Uhr), ein weiterer Sieg her. Dabei mithelfen wird auch wieder Timo Springwald, der als Königstransfer aus der Bezirksliga zum RSV wechselte.

Springwald war bisher für Blau-Gelb Schwerin in Einsatz und geht nun für Holthausen auf Torejagd. Im Tabellenkeller ist das Schlusslicht Arminia Sodingen zu Hause gegen den Vorletzten VfB Börnig II (15 Uhr) gefordert. Nur mit einem Heimsieg würde die Arminia den Anschluss an die Nichtabstiegsplätze wahren können.