Siegesserie des SC Westfalia Herne ist gerissen

In der D-Jugend-Bezirksliga trennt sich der SC Westfalia Herne 2:2 vom TSV Marl-Hüls. Abstieg des SV Wanne 11 steht fest.

SC Westfalia Herne – TSV Marl-Hüls 2:2 (2:0). Nach fünf Siegen in Folge riss die Erfolgsserie der Blau-Weißen. „Das war ärgerlich. Wir hatten in der ersten Halbzeit alles unter Kontrolle“, sprach Cihan Yilmaz anschließend von einem unnötigen Punktverlust.

Nach der verdienten 2:0-Pausenführung brachte eine Zeitstrafe die Gastgeber aus dem Rhythmus. Einen Abstimmungsfehler in der Herner Defensive nutzten die Gäste zum Anschlusstor und glichen fünf Minuten später aus.

Westfalia-Torhüter Louis Schmidt reagiert stark

„Das war dann hinterher auch nicht unverdient. Marl-Hüls hatte drei oder vier Chancen. Da hat unser Torwart Louis Schmidt gut reagiert. In dieser starken Liga musst du die Konzentration eben von der ersten bis zur letzten Minute hochhalten“, so der SCW-Trainer.

Tore: 1:0 (7.) Acar, 2:0 (23.) Pobric, 2:1 (46.), 2:2 (51.).

SCW: Schmidt; Demircan, Acar, Biyik, Ramo, Omeirat, Reza, Mulweme, Dikyologlu – Durmaz, Pobric, Yildiz, Hassan.

SV Wanne 11 kann „den Haken dranmachen“

SV Wanne 11 – SV Horst-Emscher 08 0:6 (0:2). „Bis zum 0:2 waren wir völlig gleichwertig und haben auch richtig gut gespielt, waren aber nie so torgefährlich wie der Gegner. Jetzt können wir einen Haken dranmachen“, fasste Tom Heermann nach der 13. Saisonniederlage des Schlusslichts gegen den vorher theoretisch noch erreichbaren Konkurrenten zusammen.

Den Spaß am Fußball haben die Jungs der Elfer nach Ansicht ihres Trainers dennoch nicht verloren. „Wir sind abgestiegen und die Mannschaft weiß es. Sie trainiert aber richtig gut, als wenn es immer um was geht und hat dabei immer noch das Funkeln in den Augen.“

Tore: 6., 29., 37., 38., 48., 60.

Wanne 11: Hauser; Demirhan, Großhardt, Stockey, Ataman, Qorri, Grammaticas, Walther, Koprowski – Yazici, Gherairi.

Landesliga-Spiel der Westfalia-C-Jugend fällt aus

Das Landesligaspiel zwischen den Fußball-C-Junioren des TSV Marl-Hüls und des SC Westfalia Herne ist abgesagt worden.

Warum? „Das wüsste ich auch gerne. Am Samstag um zwölf erhielten wir die Nachricht, dass die Stadt dort den Platz gesperrt hat“, wunderte sich SCW-Trainer Michael Göbel über die kurzfristige Absage in Marl-Hüls.

Ein Nachholtermin steht noch nicht fest.