Bezirksliga: Spvgg Horsthausen - SV Schermbeck 1:1 (0:1). Durch den Punktgewinn gegen den SV Schermbeck, im Nachholspiel des ersten Spieltags, konnte sich der Bezirksliga-Aufsteiger aus Horsthausen auf den sechsten Tabellenplatz verbessern. Doch spannender war das, was nach dem Spiel passierte.

„Der Vorstand hat mir nach der Partie mitgeteilt, dass man nicht mehr mit mir plant. Grund sei aber nicht das sportliche Abschneiden gewesen, sondern die unterschiedlichen Auffassungen außerhalb des Platzes“, berichtet SpVgg-Coach Dennis Kramp.

„Ich habe mir aber nichts vorzuwerfen und habe in den letzten drei Jahren alles für den Verein gegeben. Ich wünsche den Jungs alles Gute und bin sehr stolz, dass wir gemeinsam aufgestiegen sind und darüber, dass einige meiner Spieler mittlerweile den Sprung in die erste Mannschaft geschafft haben“, so der scheidende Coach.

Tore: 0:1 (32.), 1:1 Mizrak (67.).

SpVgg: Warmbier; Haake, Hille (85. Hau), Hannemann (68. Mbohou), Schwarzer - Göksen (46. Panucci), Schröder, Tomys (55. Cam), Lüking, Bouchantiya - Mizrak.

DSC Wanne-Eickel: Spiel der B-Jugend wird abgesagt

Für Firtinaspor Herne geht es nach den Herbstferien bereits am Mittwoch, 28. Oktober, mit dem Nachholspiel beim SV Horst-Emscher weiter. Der nächste komplette Spieltag der A-Jugendlichen findet dann am Samstag, 31. Oktober, statt.

Die Partie der B-Jugend des DSC Wanne-Eickel gegen Erkenschwick wurde abgesagt. „Wir haben leider einen Corona-Fall in der Mannschaft zu beklagen“, erklärte DSC-Coach Frank Tewes. Durch die Niederlage des VfB Waltrop in Hamm steht seine Mannschaft jetzt aber an der Tabellenspitze. Für den DSC geht es nach der Meisterschaftspause am 31. Oktober bei der Hammer Spielvereinigung weiter.

