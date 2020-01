Recklinghausen. Das spannende Derby bei den Metropol Girls bleibt für SteelFire 3-2-1 ohne Happy End. In der Liga bleibt es damit eng.

SteelFire 3-2-1 liefert Metropol Girls einen großen Kampf

Das Nachbarschaftsduell der WNBL war wie erwartet ein Spiel mit großen Emotionen. Einige Führungswechsel sorgten für Spannung bis zum Ende. Das erste Viertel war von guten offensiven Aktionen der Gäste geprägt. Die Wurfquote stimmte, die Entscheidungen waren klug. Mit sieben Punkten in Führung (9.) keimte die Hoffnung auf einen guten Spielausgang auf. Doch die Metropol Girls spielten da nicht mit.

Im zweiten Viertel zwang Recklinghausen dem Spiel mit einer kombinierten Zone seinen Rhythmus auf. Mit einem 7:0-Run gingen die Mädchen aus Herne, Bochum und Hagen jedoch wieder in Führung und nahmen so einen 40:37-Vorsprung mit in die Kabine.

Hernerinnen lassen sich nicht abschütteln

Nach der Halbzeit dann dominierten die Metropol Girls das Spiel. Jeder Fehlwurf von SteelFire, meistens aus der Distanz, wurde in eigene Punkte umgemünzt.

Stück für Stück setzten sich die Gastgeberinnen ab. Aber auch SteelFire 3-2-1 bewies Widerstandsfähigkeit. Das Kooperationsteam ließ sich noch nicht abschütteln und glich fünf Minuten vor dem Ende wieder aus.

Nächster Gegner ist der Tabellenführer

Ein paar Schiedsrichterentscheidungen sowie unkonzentriertes Verhalten in der Defensive brachte die SteelFire-Mädchen schließlich in der Schlussphase entscheidend aus der Spur. Recklinghausen siegte 72:66.

Die Situation in der Nordwest-Gruppe bleibt für die Mannschaft von Headcoach Michal Chudzicki trotz der Niederlage sehr spannend. Nach sieben von zehn Spielen liegt SteelFire 3-2-1 auf Platz vier, aber nur zwei Zähler hinter Osnabrück und Recklinghausen zurück.

Tabellenführer OSC Junior Panthers ist am Sonntag (13 Uhr) nächster Gegner in der Herner H2K-Arena.

>> So haben sie gespielt

Viertel: 16:19, 21:21, 16:7, 19:19

SteelFire: Polleros (24), Mooshage (13), Birtner (8), Groll (6), Kuper (6), Perlick (4), Köhne (3), Röspel (2), Neuhaus, Czerkawski, Schechinger, Wüllrich.