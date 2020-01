Ruhrgebiet. Fans auf der ganzen Welt fiebern dem großen Spiel zwischen Kansas City und San Francisco entgegen – natürlich auch in NRW und dem Ruhrgebiet.

Super Bowl LIV: So fiebert das Ruhrgebiet dem Spiel entgegen

Es ist das größte Einzelsportereignis der Welt: Im 54. Super Bowl stehen sich in Miami/Florida die San Francisco 49ers und die Kansas City Chiefs gegenüber. In Deutschland werden die NFL und American Football seit Jahren immer populärer und auch in diesem Jahr wird das Spiel vielen Fans den Schlaf rauben – los geht es um 00.30 deutscher Zeit in der Nacht vom Sonntag auf Montag.

Trotzdem – oder gerade deshalb – ist es für viele Football-Fans die größte Nacht des Jahres. Im Ruhrgebiet und ganz NRW fiebern die Fans dem Spiel entgegen und versammeln sich zum Public Viewing.

Wie sich Fans (und natürlich auch aktive Spieler) vorbereiten und vor-freuen und wem sie die Daumen drücken, haben wir hier in der Übersicht zusammengestellt.

Herne

- Zwei Herner organisieren das große Public Viewing in der Arena Oberhausen (€)

- Die Herne Black Barons wollen das Football-Fieber nutzen (€)



Mülheim

- Die Mülheim Shamrocks laden zum Public Viewing – mit ganz verteilten Sympathien (€)

Oberhausen

- Super Bowl in der Arena Oberhausen – das erwartet die Fans (€)

Duisburg

- Vikings in der Vorbereitung: Extrem körperlich, aber meist fair und respektvoll (€)

Hagen

- Übertragung bis 5 Uhr morgens: Public Viewing im „Limmeg“ Hohenlimburg (€)

