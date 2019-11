SV Wanne 11 hat bei Sportfreunde Wanne etwas gutzumachen

Westfalenligist und Titelverteidiger DSC Wanne-Eickel sowie Landesligist FC Frohlinde heißen die ersten beiden Kreispokal-Halbfinalisten, die bereits ermittelt worden sind. Im Nachbarschafts-Evergreen zwischen Sportfreunde Wanne-Eickel und dem SV Wanne 11 geht es am Mittwochabend (19 Uhr, Wilhelmstraße) um den nächsten Einzug in die Vorschlussrunde.

Beide Kontrahenten sind in ihrer Liga aktuell Tabellenzehnter, allerdings in unterschiedlichen Spielklassen. Während die heimischen Sportfreunde nach wie vor in der Bezirksliga kicken, sind die Elfer im Sommer 2019 in die Landesliga aufgestiegen. Angst vor dem Klassenunterschied hat man an der Wilhelmstraße jedoch keine. Kein Wunder, hat man doch gerade in der Runde zuvor den Ligarivalen der Elfer, Firtinaspor Herne, an gleicher Stelle mit 2:0 entzaubert und aus dem Wettbewerb befördert.

Viele Positionen neu zu besetzen

Einem neuerlichen Husarenritt in die nächste Runde aber stehen personelle Schwierigkeiten entgegen. Wie schon in den letzten Ligaspielen ist hier Improvisation gefragt: „Wir werden wieder gezwungen sein, viele Positionen neu zu besetzen“, erläutert Sportfreunde-Trainer Marco Jedlicka die Lage beim Bezirksligisten. „Da werden sich einige an Stellen wiederfinden, an denen sie noch nie gespielt haben.“

Hoffnung wiederum verleiht dem Underdog ein Blick in die jüngere Historie. Im Mai dieses Jahres erst erlebte der SV Wanne 11 einen rabenschwarzen Sonntag. Mit 1:5 ging die Pepe-Elf an der Wilhelmstraße unter. Katzenjammer anstelle vorzeitigem Meisterjubel war in Crange damals die Folge. „Da ist noch was gutzumachen, die Jungs denken da immer noch dran“, so 11-Coach Franko Pepe. Das Ziel dabei ist eindeutig: „Wir wollen in die nächste Runde.“

Sportfreunde-Lazarett ist gut gefüllt

Allen schlechten Vorzeichen zum Trotz will man auf eigenem Platz auch bei den Sportfreunden das Herz in beide Hände nehmen. Die Ausfall-Liste ist zwar lang, das Lazarett der Sportfreunde gut gefüllt. „Aber wir wollen das deswegen jetzt auch nicht zur Seite packen und sagen: Ach komm, ist uns egal“, stellt Marco Jedlicka klar. „Wir sind so weit gekommen, da will man jetzt natürlich auch nicht als Verlierer raus gehen. Wer da ist, von dem erwarte ich, dass er sich zerreißt“. Auf Seiten der Elfer hat der Trainer keinen Grund zu klagen. „Bis auf die Langzeitverletzten kann ich aus dem Vollen schöpfen“, sagt Franko Pepe.

Während die Sportfreunde Wanne eine der stärksten Heimmannschaften in der Bezirksliga sind, hat der SV Wanne 11 in der laufenden Spielzeit übrigens noch kein einziges Liga-Auswärtsspiel gewinnen können. Es bleibt also bislang nur der Pokal für die Pepe-Elf, um auf fremden Plätzen zu glänzen. Diese kleine Erfolgsserie könnte der Landesligist an der Wilhelmstraße nun fortsetzen. Dort wiederum freut man sich in jedem Fall auf ein neuerliches Flutlicht-Spektakel und wirbt mit dem Slogan: „100 % Derby“.