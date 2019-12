Trio aus Herne und Wanne-Eickel kickt beim Mitternachtscup

Franko Pepe, der Trainer des Landesligisten SV Wanne 11, hat schon von der Vorfreude beim Fußball-Landesligisten auf die Teilnahme am Hertener Mitternachtscup berichtet, und bei den beiden Westfalenligisten SV Sodingen und DSC Wanne-Eickel wird es nicht anders sein.

An diesem Samstag findet ab 18 Uhr in der Sporthalle der Rosa-Parks-Schule in Herten zum 14. Mal der Kick-mit-Schmidt-Mitternachtscup der DJK SpVgg Herten statt.

„Man trifft dort wirklich jeden“

Zwölf Mannschaften nehmen teil, der Fußball aus Herne und Wanne-Eickel ist diesmal mit drei Teams vertreten. Einer, der das Turnier bestens kennt, ist Sebastian Westerhoff, Trainer des DSC Wanne-Eickel – und nicht nur, was das Sportliche dieser Veranstaltung angeht.

„Man trifft dort wirklich jeden“, sagt Westerhoff, der aus seiner Zeit unter anderem bei der SpVgg Erkenschwick und beim TSV Marl-Hüls viele Kontakte im Fußballkreis Recklinghausen und darüber hinaus hat.

Besondere Final-Atmosphäre um Mitternacht

Das Turnier habe vor allem auch durch das mitternächtliche Finale eine besondere Atmosphäre, sagt der DSC-Trainer, und außerdem: „Die Halle ist immer rappelvoll.“ Sportlich lief es für Sebastian Westerhoff als Spieler in den vergangenen Jahren auch gut.

Zweimal wurde er zum besten Spieler des Turniers gewählt und trug sich auch schon mit der SpVgg Erkenschwick und dem TSV Marl-Hüls in die Siegerliste ein.

Im vergangenen Jahr betreute Westerhoff als damaliger spielender Co-Trainer den DSC in diesem Turnier auch hauptverantwortlich. Im Viertelfinale schieden die Wanne-Eickeler vor einem Jahr aus, verloren mit 1:4 gegen die Oberliga-Fußballer des SV Schermbeck.

DSC-Team mit Westfalenliga- und A-Jugendspielern

In diesem Jahr nimmt der DSC mit vier Spielern aus dem Westfalenliga-Kader und fünf A-Junioren teil. Zu Wochenbeginn beim Hallenturnier von Teutonia SuS Waltrop war für die Wanner schon die Vorrunde die Endstation.

Nach einem 2:1-Auftakterfolg über den späteren Turniersieger TuS Bövinghausen unterlag der DSC der SpVgg Erkenschwick mit 1:3, nach einem 0:0 gegen Mengede waren die Wanner dann ausgeschieden.

In Herten bestreitet der DSC das Auftaktspiel des Turniers gegen den Regionalligisten und Vorjahressieger TuS Haltern.

Spielplan

14. Kick-mit-Schmidt-Mitternachtscup

Ausrichter: DJK SpVgg Herten

Ort: Rosa-Parks-Schule, Fritz-Erler Straße 2, Herten

Vorrunde

Gruppe A/Teamsport Philipp

TuS Haltern, DSC Wanne-Eickel, SpVgg Erkenschwick, Viktoria Resse

Gruppe B/Hertener Stadtwerke

TuS Ennepetal, TuS 05 Sinsen, SV Wanne 11, DJK SpVgg Herten

Gruppe C/Revue Palast Ruhr

SV Schermbeck, SV Sodingen, SSV Buer, BWW Langenbochum

TuS Haltern - DSC Wanne-Eickel 18:00

SpVgg Erkenschwick - Viktoria Resse 18:12

TuS Ennepetal - TuS 05 Sinsen 18:24

SV Wanne 11 - DJK SpVgg Herten 18:36

SV Schermbeck - SV Sodingen 18:48

SSV Buer - BWW Langenbochum 19:00

TuS Haltern - SpVgg Erkenschwick 19:30

DSC Wanne-Eickel - Viktoria Resse 19:45

TuS Ennepetal - SV Wanne 11 20:00

TuS 05 Sinsen - DJK SpVgg Herten 20:15

SV Schermbeck - SSV Buer 20:30

SV Sodingen - BWW Langenbochum 20:45

TuS Haltern - Viktoria Resse 21:00

DSC Wanne-Eickel - SpVgg E’schwick 21:15

TuS Ennepetal - DJK SpVgg Herten 21:30

TuS 05 Sinsen - SV Wanne 11 21:45

SV Schermbeck - BWW L’bochum 22:00

SV Sodingen - SSV Buer 22:15

Viertelfinale

19 Sieger A - Zweiter B 22:30

20 Sieger C - Bester Dritter 22:45

21 Sieger B - Zweitbester Dritter 23:00

22 Zweiter A - Zweiter C 23:15

Halbfinale

23 Sieger Spiel 19 - Sieger Spiel 20 23:30

24 Sieger Spiel 21 - Sieger Spiel 22 23:45

Finale

Sieger Spiel 23 - Sieger Spiel 24 24:00