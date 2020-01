TTC Ruhrstadt Herne verpasst die Überraschung nur knapp

TTC RhönSprudel Fulda-Maberzell II - TTC Ruhrstadt Herne 6:4. Nur haarscharf schrammte der TTC Ruhrstadt beim Tabellenzweiten Fulda an einem Punktgewinn und damit einer faustdicken Überraschung vorbei.

Die Ruhrstädter erwischten in Fulda einen Auftakt nach Maß, als sie gleich beide Doppel gewinnen konnten, was ihnen in dieser Saison erst einmal zuvor gelungen war. Miikka O´Connor und Michael Tauber schlugen Oehme Hennig in vier Sätzen.

Nicholas Tio bringt Andras eine Niederlage bei

Das hätten Uros Gordic und Nicholas Tio am anderen Tisch auch schaffen können, sie brauchten aber fünf, weil sie drei Matchbälle im vierten Satz nicht verwerten konnten.

Ein völlig indisponierter Michael Tauber hatte anschließend gegen Thomas Keinath nicht den Hauch einer Chance - 1:2. Weitaus lebhafter ging es an der Nachbarplatte zur Sache, wo Nicholas Tio nach einer sehenswerten Vorstellung dem Ungarn Andras mit 3:1 eine seiner seltenen Saisonniederlagen beibrachte.

Herner führen 4:2 nach dem ersten Durchgang

Unentschieden endete danach auch das Kräftemessen im unteren Paarkreuz. Zwar ging Miikka O´Connor gegen den an diesem Nachmittag großartig auftrumpfenden Benno Oehme mit 0:3 unter, aber fast genauso souverän bezwang Uros Gordic Fuldas Nummer vier Sven Hennig. Gegen den leistete er sich nur im vierten Satz eine Konzentrationspause, als er nach einer 6:3-Führung dem Gegner acht Punktgewinne in Folge gestattete.

4:2 führten die Herner jetzt nach dem ersten Durchgang und benötigten aus den nächsten vier Spielen nur noch einen Sieg, um den heiß ersehnten Punkt zu entführen. Im oberen Paarkreuz wurde daraus schon mal nichts.

Fulda kommt zum Ausgleich

Obwohl sich Tauber gegen Andras nach 0:2-Satzrückstand erst im fünften Satz geschlagen gab, und Tio gegen Keinath nach gewonnenem ersten Satz durchaus seine Chancen hatte, glich Fulda zum 4:4 aus.

Kurz darauf konnte der Favorit dann sogar erstmalig in Führung gehen, weil Oehme auch gegen Uros Gordic seine großartige Tagesform unter Beweis stellte.

Miikka O’Connor bricht nach zwei gewonnenen Sätzen ein

Jetzt lag es an Miikka O´Connor, seiner Mannschaft im letzten Spiel doch noch das Unentschieden zu bescheren. Der junge Finne schien die Hoffnungen der Ruhrstädter auch erfüllen zu können, denn er gewann die Sätze eins und zwei ganz klar zu sechs und zu fünf.

Umso größer war die Enttäuschung, als er danach einbrach und am Ende genauso mit leeren Händen dastand wie sein Team.

Entsprechend niedergeschlagen war dann auch Ruhrstands Vorsitzender Arthur Schemp: „Wir schaffen es einfach nicht, auch mal einen überraschenden Punkt zu holen. Jetzt müssen wir die beiden nächsten Spiele gegen Siek und Schwarzenbek unbedingt gewinnen und danach hilft nur noch Beten.“

Spiele: Oehme/Hennig – O´Connor/Tauber 1:3 (5:11, 11:6, 9:11, 9:11), Keinath/Andras – Gordic/Tio 2:3 (7:11, 11:8, 8:11, 15:13, 8:11), Keinath – Tauber 3:0 (11:5, 11:5, 11:4), Andras – Tio 1:3 (11:6, 8:11, 4:11, 9:11), Oehme – O´Connor 3:0 (11:7, 11:7, 11:5), Hennig – Gordic 1:3 (3:11, 11:6, 4:11, 9:11), Keinath – Tio 3:1 (6:11, 11:9, 11:7, 11:9), Andras – Tauber 3:2 (11:8, 11:8, 10:12, 10:12, 11:8), Oehme – Gordic 3:0 (11:9, 11:3, 11:8), Hennig – O´Connor 3:2 (6:11, 5:11, 11:8, 11:9, 11:6).