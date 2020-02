Die Westfalenligateams des TC Grün Weiß Herne haben ihre Saisonziele erreicht, für zwei Vertretungen des TC Parkhaus Wanne-Eickel aber hat sich die Situation am vorletzten Spieltag des Tenniswinters noch einmal zugespitzt.

Auf sie warten am kommenden Wochenende echte Endspiele um den Klassenerhalt.

Marcel Zielinski liefert das Glanzstück ab

Herren: TP Versmold – TC Parkhaus 4:2. In den Einzeln verkauften sich die Eickeler gegen die mit einer Topmannschaft angetretenen Ostwestfalen überraschend gut. Das Glanzstück lieferte einmal mehr der 19-jährige Marcel Zielinski ab.

Er zwang den gestandenen ATP-Profi Marvin Netuschil, in der DTB-Rangliste auf Platz 28 geführt, in lange Grundlinienduelle, machte mit zunehmender Dauer immer weniger Fehler und durfte sich nach über zwei Stunden Spielzeit über einen verdienten 6:2-, 6:3-Erfolg freuen.

Klassepartie von Nils Löchterfeld

Parallel dazu zeigte der gleichaltrige Nils Löchterfeld ebenfalls eine Klassepartie und erkämpfte sich mit etwas Glück und viel Können einen Zweisatzsieg gegen Benjamin Fitzon.

Damit war das 0:2 aus der ersten Einzelrunde egalisiert. Hier hatte sich Philipp Sibbel glänzend verkauft, auch wenn er beim 3:6, 3:6 gegen den DM-Halbfinalisten Johann Willems (DTB 33) letztlich ebenso wie Maximilian Özcelik gegen Laurentiu Erlic nicht am Sieg schnuppern durfte.

Für die TC-Parkhaus-Herren geht es gegen Iserlohn um alles

Beide Doppel wurden dann jedoch zur klaren Beute der erfahrenen Versmolder Asse, die sich damit auf den zweiten Platz vorschoben und den Klassenerhalt sicher haben.

Für die Eickeler hingegen geht es am nächsten Sonntag (10 Uhr, Reichsstraße) gegen den TC Iserlohn um alles. Ein 3:3 reicht ihnen zum Klassenerhalt, bei einer Niederlage sind sie wahrscheinlich neben Bochum und Bielefeld der dritte Absteiger.

Einzel: Netuschil – Zielinski 2:6, 3:6; Willems – Sibbel 6:3, 6:3; Fitzon – Löchterfeld 6:7, 5:7; Erlic – Özcelik 6:3, 6:0. Doppel: Willems/Fitzon – Zielinski/Özcelik 6:0, 6:3; Netuschil/Erlic – Sibbel/Löchterfeld 6:1, 6:3.

In Top-Form waren John Barrett (TC GW Herren 60) und seine Teamkollegen. Foto: Klaus Pollkläsener / FUNKE Foto Services

Grün-Weiß-Damen festigen Platz drei in der Westfalenliga

Damen: TP Bielefeld – TC GW Herne 1:5. Souverän entledigten sich die Grün-Weißen ihrer Aufgabe beim Absteiger und festigten ihren dritten Platz in der höchsten Liga des Winters. Alle vier Einzel gingen ohne Satzverlust an die Gäste, die bedeutungslosen Doppel wurden wegen des nahenden Sturmtiefs nicht mehr gespielt.

GW Herne: Meglinskaya 6:3, 6:1; Volkov 7:6, 6:1; Hüning 6:1, 6:1; Lücke 7.6, 6:3.

Endspiel um den Klassenerhalt für die TCP-Damen

TC Union Münster I – TC Parkhaus 6:0. Das erfahrene Union-Team aus gestandenen Bundesligaspielerinnen ließ seinen Gäste nicht den Hauch einer Chance und machte mit dem glatten Sieg sein Meisterstück. Für die Parkhaus-Damen geht es somit am nächsten Sonntag beim punktgleichen TC BW Halle um die Wurst.

Der Verlierer begleitet Bielefeld und Halle II in die Verbandsliga, bei einem Remis könnte es auch für beide noch reichen, falls Münster II in Deuten verliert.

TCP: D. Löchter 0:6, 4:6; Skyba 2:6, 2:6; Yildiz 1:6, 0:6; Hensen 0:6, 0:6. Doppel 0:2 (nicht gespielt).

Altersklassen: TCP-Herren 40 stehen kurz vor der Westfalenmeisterschaft

Herren 40: TC Parkhaus – TC RW Bad Laasphe 4:2. Eickels „Vierziger“ stehen ganz dicht vor ihrem großen Ziel. Wenn sie am letzten Spieltag nicht beim abgeschlagenen Absteiger in Buer verlieren, dürfen sie sich als Westfalenmeister feiern lassen. Mariusz Zielinski, Timo Jogwer und Heiko Olbrisch gewannen glatt in zwei Sätzen, nur Tobias Wessel musste gratulieren. Weil den Eickelern ein Remis reichte und es auch für die Gäste um nichts mehr ging, wurden die Doppel aufgeteilt.

Herren 60: TC GW Herne – SG Vorhalle 09 6:0. In Topverfassung stellten sich die Herner Oldies an der Vinckestraße vor. Frank Elting, John Barrett, Rainer Hampel und Hubert Angenendt gaben in acht Sätzen insgesamt nur zehn Games ab und stehen damit als Vizemeister fest.

Damen 50: TC Parkhaus – PSV Gelsenkirchen 5:1. Mit dem klaren Sieg verdrängten die TCP-Ladys ihre Gäste vom dritten Platz und konnten schon vor dem letzten Spiel auf eine gelungene Winterrunde anstoßen. Wencke Fleischmann sowie Katja und Anke Kostuj gewannen glatt in zwei Sätzen, im Doppel beteiligte sich auch Carola Lange am Eickeler Erfolg.