Nur vier Spiele mit Beteiligung aus Herne und Wanne-Eickel gab es an diesem Spieltag in der Kreisliga A – aber die hatten es in sich, es gab nämlich gleich drei reizvolle Derbys, in einem trat die prominent besetzt Firtina-Reserve an, die Landesliga-Mannschaft hatte nämlich spielfrei.

Die Sportfreunde Wanne II hätten es fast geschafft, dem SV Holsterhausen einen Punkt abzunehmen. Brisant war auch das Duell zwischen Firtinaspor und RW Türkspor sowie das Spiel zwischen Börnig und dem BV Herne-Süd – außerdem war die Reserve des SV 11 im Einsatz.

Türkspor besteht bei verstärkter Firtina-Reserve

Firtinaspor Herne II - RW Türkspor 3:5 (2:3). Hatte sich die Firtina-Elf in der Woche zuvor noch fast von alleine aufgestellt, so war der Kader im Duell mit RWT proppevoll.

Auch Verstärkung aus der Ersten war am Start. Entsprechend stolz machte es Serhat Hakan, dass seine Mannschaft auch diese Aufgabe meistern konnte. „Ich freue mich, wieder einen Landesligisten geschlagen zu haben“, formulierte er überspitzt.

Es war jedenfalls durchweg Leben in der Bude. Özbek und Civak legten für die Gäste vor, Firtina kam durch Coskun und Yagci zurück. Entscheidend für die Partie waren dann die psychologisch wichtigen Gäste-Treffer kurz vor und kurz nach dem Wechsel durch Civak und Yagcioglu. Özbek machte mit einem Distanz-Kracher unter die Latte zum 5:2 alles klar. Ören verkürzte nochmal zum Endstand.

Börnig nach Heimsieg Dritter

VfB Börnig - BV Herne-Süd 3:0 (1:0). Börnig hat die Spielpause am vergangenen Wochenende deutlich besser getan als dem Gegner aus Herne-Süd.

Mit dem 3:0-Heimsieg verbesserte sich der VfB jedenfalls, für den Jerome Laboch, Niklas Martin und Orkay Koymali trafen, wieder auf den dritten Tabellenplatz. Süd tritt auf Platz neun weiter auf der Stelle.

Elfer können Spiel noch kippen

SV Wanne 11 II - VFB Habinghorst 2:1 (0:0). Lange Zeit fanden beide Mannschaften nicht die passende Lücke. In den letzten zehn Minuten dann nahm die Begegnung aber noch an Fahrt auf.

Zunächst gerieten die Elfer durch ein Zengin-Eigentor in Rückstand, doch sie konnten die Partie in den verbleibenden Minuten noch kippen. Zunächst der eingewechselte Robin Brinkmann und kurz vor Ende dann Routinier Mike Thielking brachten den dritten Heimsieg unter Dach und Fach.

Die Spiele in der Statistik:

SV Wanne 11 II - VFB Habinghorst 2:1 (0:0)

Tore: 0:1 (80., Eigentor), 1:1 (82.) Brinkmann, 2:1 (88.) Thielking.

SV 11: Rojek; Pladwich, Thielking, Bastürk, Imamovic, Sandner (84. Leickel), Krämer (72. Brinkmann), Sarikaya (68. Wichert), Drews (90. Mavi), Zengin, Linnemann.

Firtinasp. Herne II - RW Türkspor 3:5 (2:3)

Tore: 0:1 (3.) Özbek, 0:2 (28.) Civak, 1:2 (35.) Coskun, 2:2 (37.) Yagci, 2:3 (44.) Civak, 2:4 (47.) Yagcioglu, 2:5 (56.) Özbek, 3:5 (87.) Ören.

Firtina: Kacar; Erdogan, Ören, Bodur, Coskun, Altay, Cicibas (36. Arslan), Korkmaz (63. Obama), Avci (68. Kilicalp), Kara, Yagci (70. Opus).

RWT: S. Gemici; Kahveci, Akdas, Civak, Kilic (90. Öztürk), R. Gemici, Bozkurt, Yagcioglu (86. Istek), Özbek (80. Yetimoglu), Isler (74. Türkoglu), Yilmaz.

VfB Börnig - BV Herne-Süd 3:0 (1:0)

Tore: 1:0 (28.) Laboch, 2:0 (54.) Martin, 3:0 (90.) Koymali.

VfB: Helke; Bracic, Martin, Schmidtmeier, Turan (77. Koymali), Macuga, Volprecht (67. Akkar), Lissek, Laboch, Ay (60. Leicht), Linkemann.

BV Süd: Gerstberger; Reinholdt, Kosien, Dams, Pokorny, Uzun (85. Dal Canton), Fernau, Eitner, Popovic (65. Koch), Sengün, Eren.

SuS Merklinde - FC Castrop 0:4 (0:1)

Arminia Ickern - FC Frohlinde II 2:2 (1:1)