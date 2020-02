Guter Start in die Abstiegsrunde: hier das Viktoria-Team (hinten v.li.) Silke Blum, Sandra Kuhlmann, Jasmin Thon, Kristina Butenberg sowie (vorne v.li.) Daniela Tönsmann, Sylivia Brill und Stephanie Mielack.

Sportkegeln Viktoria Herne gelingt ein Traumstart in die Abstiegsrunde

Herne. Die Bundesliga-Keglerinnen von Viktoria Herne sind erfolgreich in die Abstiegsrunde gestartet. Für die VSK Herne steht ein Endspiel an.

Im ersten Spiel der Bundesliga-Abstiegsrunde in Kleve ist den Sportkeglerinnen von Viktoria Herne ein Traumstart gelungen.

Einen Punkt hatten sie mitgebracht, am ersten Spieltag dann ließen sie die drei anderen Teams hinter sich. Mit den nun vier Punkten haben sie große Hoffnungen auf den Klassenerhalt.

Drei Herner Spielerinnen stellen das Klassement auf den Kopf

Nach den ersten drei Viktoria-Spielerinnen – Silke Blum/754 Holz, Kristina Rutenberg/797 und Stephanie Mielack/760 – hatte es zunächst noch nicht so rosig ausgesehen. Die Viktoria lag zunächst zurück.

Aber die drei nächsten Hernerinnen stellten das Klassement auf den Kopf.

Sandra Kuhlmanns 812 Holz sorgten für die Viktoria schon für einen großen Sprung nach vorne. Mit Daniela Tönsmanns 863 Holz schloss Herne zu den führenden Spielerinnen aus Wuppertal auf. Die Gastgeberinnen aus Kleve waren überholt, Wieseck schon abgeschlagen.

Jasmin Thon gelingt eine Punktlandung

Als letzter Spielerin gelang dann Jasmin Thon eine Punktlandung – mit einem Holz mehr als ihre Gegnerin sicherte sie ihrem Team die vier Punkte.

Der nächste Spieltag der Abstiegsrunde wird am 29. Februar in Wuppertal ausgetragen.

Tabelle Abstiegsrunde

1. Viktoria Herne 4800 Holz

2. KSF 62 Wuppertal 4799 Holz

3. SK Kleve 4767 Holz

4. KC 87 Wieseck 4689 Holz

VSK Herne haben ein Abstiegsendspiel in Herford

NRW-Liga: SG Düsseldorfer Kegler II – VSK Herne 39 3:0/50:28/

5125:4749 Holz. Trotz dieser klaren Niederlage in Düsseldorf haben die Herner noch eine Hoffnung auf den Klassenerhalt, weil Mitkonkurrent Herford auf eigenen Bahnen gegen Wattenscheid verlor.

Damit kommt es am letzten Spieltag (29. Februar) in Herford zwischen den Gastgebern und den VSK Herne zum direkten Duell um den Verbleib in der NRW-Liga. Ein Sieg der Gäste wäre für sie der Klassenerhalt, Herford müsste absteigen.

In Düsseldorf konnte einzig Kai Bockstege mit 871 Holz dagegen halten. Außerdem spielten: Nick Bockstege 820, Timo Konopczynski 805, Stefan Sonnhalter 773, Thomas Sonnhalter 755 und Andreas Waldhof 725.

KSF Herne erleben auf Neheimer Bahnen erneut eine Enttäuschung

Regionsliga Westfalen: KSC Neheim II – KSF Herne 3:0/55:23/

4785:4171 Holz. Die Bahnen in Neheim werden wohl nie die Lieblingsbahnen der Kegelsportfreunde werden. Wie fast immer in den Vorjahren erlebten sie auch dieses Mal eine Enttäuschung.

Einzig Hendrik Mehlmann konnte mit seinen 784 die Höchststrafe verhindern, zudem spielten: Klaus Sabranski 769, Sascha Schuler 764, Reinhold Hahn 747, Siggi Sauk 719 und Theo Mülleneisen, der nach 65 Wurf aufgeben musste, mit 388 Holz.

Am letzten Spieltag, 1. März, kommt Meister Klafeld-Geisweid nach Herne. Mit einem Heimsieg können die KSF aus eigener Kraft den Klassenerhalt sichern.