Vor dem Derbywochenende: Herner EV denkt weiter voraus

Natürlich denken sie schon weiter voraus beim Herner EV. Der Kader soll, nach der Verpflichtung von Niklas Heyer aus Bad Nauheim, noch weiter vergrößert werden. Das soll im Laufe dieser Woche passieren.

Denn schließlich stehen demnächst nicht nur die Playoffs an für den Tabellenzweiten. Schon bis zum Schluss der Hauptrunde haben sich die Herner noch was vorgenommen.

„Schließlich wollen wir ganz nach oben“

Nach dem letzten Spiel im vergangenen Jahr hatte Trainer Danny Albrecht Neuzugänge angekündigt und gesagt: „Schließlich wollen wir ganz nach oben.“ In der Hauptrunde der Oberliga Nord im Duell mit Tabellenführer Tilburg Trappers, sollte das heißen. Mit den Playoffs will sich der HEV beschäftigen, wenn es so weit ist.

Kurze pause: Christopher Kasten (re.) und Christoph Ziolkowski nach dem Teddy Bear Toss. Foto: Klaus Pollkläsener / FUNKE Foto Services

„In den Playoffs kann vieles passieren, das haben wir ja in der vergangenen Saison gesehen“, sagt der Trainer, der mit seinem Team das Halbfinale gegen die Tilburg Trappers erreicht hatte. „In den Playoffs ist immer alles möglich. Und dann muss man zum Beispiel auch sehen, ob Spieler verletzt ausfallen.“

Freitagsspiel in Hannover hatte viel Kraft gekostet

Erst am Sonntag, in der Schlussphase des 4:3-Erfolgs über die Rostock Piranhas, musste HEV-Kapitän Michel Ackers verletzt vom Platz. Genaueres konnte Danny Albrecht am Montag noch nicht sagen, für Dienstag ist zunächst einmal ein MRT-Termin eingesetzt.

Gegen Rostock, so Albrecht, habe man gesehen, dass das 4:5 nach Verlängerung am Freitag bei den Hannover Scorpions viel Kraft gekostet hatte. „Wir haben viele Möglichkeiten zugelassen, sind auch aus der Verteidigung häufig auch nicht schnell genug nach vorne gekommen. Andererseits: solch ein Spiel hätten wir in der vergangenen Saison wohl noch verloren.“ Diesmal nicht, und der Vorsprung auf Tabellenplatz drei beträgt nun 16 Zähler.

Personalsituation entspannt sich

Fürs kommende Wochenende rechnet der HEV-Trainer wieder mit einer deutlich entspannteren Personalsituation als zuletzt. So soll Patrick Asselin nach seiner Pause wegen eines Hexenschusses für die Ruhrgebietsduelle am Freitag in Duisburg und am Sonntag gegen die Moskitos Essen wieder zur Verfügung stehen, außerdem sollen Niklas Heyer und Tobias Schmitz wieder dabei sein.

Geehrt für 200 Spiele für den Herner EV wurde Nils Liesegang (li.) von HEV-Geschäftsführer Jürgen Schubert. In der Mitte Luca Militzer vom HEV-Mediateam. Foto: Herner EV

Sein Comeback nach Verletzungspause soll Thomas Ziolkowski am Wochenende geben.

Kurzfristig also wird der Herner EV also wieder mehr personelle Möglichkeiten haben, die will der derzeitige Tabellenzweite aber auch über die Hauptrundenspiele hinaus haben.

Verhandlungen um mögliche Neuzugänge

In dieser Woche verhandelt der Klub um mögliche Zugänge. Wobei es wie im Falle Niklas Heyer Neuzugänge für den HEV sein sollen – den Pass bekommen die Herner, die Förderlizenz gilt dann für den anderen Verein.

Somit braucht wie Niklas Heyer auch keiner der möglichen Neuen eine Mindestzahl von zehn Spielen in der Hauptrunde, um in den Playoffs spielen zu können.

Ehrung für Nils Liesegang

Vor dem Spiel gegen die Rostock Piranhas hatte es Applaus für einen Herner Spieler gegeben.

Nils Liesegang wurde von Geschäftsführer Jürgen Schubert geehrt, er hat mittlerweile 200 Einsätze für den HEV absolviert.

Und noch einmal Extra-Jubel während des ersten Drittels: nach dem 1:1-Treffer von Marcus Marsall flogen zum „Teddy Bear Toss“ zahlreiche Plüschtiere aufs Eis. Sie sind für den guten Zweck, für die „Kinder- und Jugendhilfe Flow“ bestimmt.