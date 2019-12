Vor Heven-Spiel: Sportfreunde Wanne sind nicht zufrieden

TuS Heven - Sportfreunde Wanne- Eickel (So., 14.30 Uhr, Haldenweg, Witten). Ein wenig rätselt man in Wanne-Eickel, warum die Saison bislang so wenig Ertrag für die Sportfreunde gebracht hat. Fünf Siege in 16 Spielen, Tabellenplatz zwölf, vier Zähler weg von der Abstiegszone, das alles ist eine unbefriedigende Zwischenbilanz für die Mannschaft von Trainer Marco Jedlicka. In Witten-Heven wartet zum Abschluss mit dem Tabellenvierten nun noch ein aktuell möglicher Aufstiegskandidat.

Viele Ausfälle markieren den Weg durch die Hinrunde. Dass der Kader möglicherweise erweitert werden muss, dem widerspricht Jedlicka.

Der Kader sollte eigentlich groß genug sein

„Mit 24 Spielern haben wir, finde ich, schon einen ziemlich großen Kader für diese Liga“, so der Coach. Vielmehr sucht er die Mängel in der Einstellung mancher Akteure, setzt aber gleichzeitig große Hoffnungen darauf, diese ausräumen zu können.

Dass sie Topleistungen abrufen können, dass haben die vielen Wanner Talente mehrfach bewiesen. Punkte aus Heven wären zusätzliche Beruhigung für die Winterpause.