Herne. Der Trainer des Bezirksligisten spricht vor dem Test in Börnig über die gute Vorbereitung, die Ziele und seinen Abschied aus Wanne im Sommer.

Was Marco Jedlicka bei den Sportfreunden Wanne Mut macht

Zu einem gemeinsamen letzten Testspiel vor der Saisonfortsetzung in Kreis- und Bezirksliga stehen sich am Sonntag VfB Börnig und Sportfreunde Wanne-Eickel an der Schadeburg (15 Uhr) gegenüber.

Für Wannes Cheftrainer Marco Jedlicka, der wie sein Co Jens „Paule“ Wolf auch, für den Sommer seinen Abschied verkündet hat, heißt es nochmal Gas zu geben.

1 Das Ende der Zusammenarbeit in Wanne-Eickel nach nur einem Jahr steht jetzt fest. Bis zum Saisonende geht es aber noch gemeinsam weiter, oder?

Ja, logisch, Paule und ich bleiben bis zum Ende und ziehen das durch. Ich hätte schon auch gerne noch weiter gemacht. Aber die Fahrerei ist mir einfach zu viel, irgendwann ist das nicht mehr tragbar. Und Hüls, mein Heimatverein, ist bei mir quasi um die Ecke. Paule ist ein überragender Mensch. Wir sprechen eine Sprache. Ich würde mich riesig freuen, wenn man auch in Zukunft mal wieder irgendwo zusammenkommt.

2 Mit welchen Zielen gehen Sie noch in die Rest-Spielzeit?

Naja, erst mal ist natürlich wichtig, drin zu bleiben. Dazu glaube ich aber auch, dass die Mannschaft auf einem guten Weg ist. Ich bin auch froh, dass der Verein im Winter nicht plötzlich gesprungen ist und eine Rolle rückwärts gemacht hat. Der Verein bleibt bei seinem Konzept und ich hoffe sehr, dass sich das auch am Ende auszahlt. Die Stimmung im Team ist gut, es macht momentan richtig Spaß.

3 In Börnig wartet nun noch ein letzter Test gegen einen guten A-Ligisten. Was ist da zu erwarten?

Wir haben eine gute Vorbereitung gespielt. Mir hat besonders gefallen, dass wir, obwohl wir aktuell keinen gesetzten Stürmer mehr haben, trotzdem eine ganze Reihe Tore schießen. Und zwar schön verteilt. In Börnig werden wir noch einiges ausprobieren. Wir gehen in die letzte Phase, in der sich die Startelf fürs erste Ligaspiel bildet.

