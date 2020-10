Herne. Der Gegner aus Gevelsberg-Silschede war am Ende eine Nummer zu groß. Doch was Westfalia in Hälfte eins zeigte, macht Lust und Hoffnung.

Als Aufsteiger ist der HC Westfalia Herne in der Verbandsliga angekommen. Das bleibt auf jeden Fall als Fazit nach dem ersten Duell gegen die von der gesamten Konkurrenz als absoluten Meisterschaftsfavoriten apostrophierte HSG Gevelsberg-Silschede festzuhalten.

Mindestens 40 Minuten lief die Begegnung auf gutem Verbandsliganiveau ab. Zwar setzten sich die Gäste vor stimmungsreicher Kulisse am Ende noch souverän und klar verdient mit 30:24 (13:14) durch, doch durfte nach den ersten 30 Minuten angesichts einer zwischenzeitlichen 13:10-Führung des Klassenneulings eine länger anhaltende Spannung erwartet werden.

Westfalia Herne spielt eine sehr starke erste Hälfte

Aber ein Spiel besteht nun mal aus zwei Halbzeiten. Und hier dominierte Gevelsberg zu schnell. Spätestens die drei Serientreffer zum 17:15 ließen nichts Gutes erwarten. Den Hernern fehlte nun in ihren Aktionen die Dynamik, die Fehlerquote wurde größer und das Tempo geringer. Der Gast hatte einfach den ausgeglicheneren Kader mit den effektiveren Schützen, insbesondere auf den Rückraumpositionen.

Im ersten Abschnitt aber lief die packende Partie auf Augenhöhe ab. Vom schnellen 0:2-Rückstand unbeeindruckt nahm der HCW das Heft des Handelns in die Hand, setzte die Gästeabwehr unter Druck und gewann nach den ersten drei Treffern des Neuzugangs Tim Krause an Sicherheit wie an Selbstvertrauen.

Westfalias Trainer Stephan Krebietke zeigt sich insgesamt zufrieden

Die Abwehr des HC Westfalia Herne stand erst gut, musste sich am Ende jedoch der Stärke der HSG Gevelsberg/Silschede beugen. Foto: Alexa Kuszlik / FUNKE Foto Services

Bis zum Pausenpfiff legte Krause noch zwei Tore nach, ging dann aber in den zweiten 30 Minuten weiter leer aus. Gevelsbergs Abwehrhünen standen kompakter, fischten aber auch einige ungenaue Pässe weg und kamen durch Gegenstöße leicht zu Toren.

„Ich bin trotz der nachlassenden Gegenwehr insgesamt mit dem Spiel zufrieden. Die erste Halbzeit war natürlich besonders gut. Schade, dass wir Gevelsberg nicht richtig nervös machen und den engen Spielstand nicht länger halten konnten. Unsere Fehler nutzte der Favorit eiskalt aus und nahm uns die Chance“, haderte Trainer Stephan Krebietke aber nicht mit seinen Jungs, die dem ausgeglichener besetzten Gast letztlich nicht entscheidend Paroli bieten konnten.

Körperliche Überlegenheit spielt eine Rolle

Fanden die Strünkeder in der Anfangsphase in ihrem Angriffsspiel gute Lösungen, so nahmen diese mit voranschreitender Spielzeit mehr und mehr ab. Die HSG-Abwehr ließ sich nicht mehr überlaufen und auch nicht aus dem Zentrum locken. Tim Krause konnte an seinen „Raketenstart“ zu Beginn des Spiels nicht mehr anknüpfen, so dass sich die Schwerpunkte zwangsläufig verlagern mussten.

HSG Gevelsberg/Silschede besiegt HC Westfalia mit 30-24 HSG Gevelsberg/Silschede besiegt HC Westfalia mit 30-24 Das Publikum in der gut besuchten Halle am Westring ist am Samstag, 03. Oktober 2020 bereit für ein spannendes Spiel zwischen HC Westfalia Herne in blauen Trikots gegen den HSG Gevelsberg/ Silschede in roten Trikots. Foto: Alexa Kuszlik / FUNKE Foto Services

HSG Gevelsberg/Silschede besiegt HC Westfalia mit 30-24 Felix Eigenbrodt legt gleich mal los... Foto: Alexa Kuszlik / FUNKE Foto Services

HSG Gevelsberg/Silschede besiegt HC Westfalia mit 30-24 ...auch sein Kollege Fabian Scheunemann ist bis in die Haarspitzen motiviert, schließlich ist das Team des HC Westfalia Herne seit dieser Saison aufgestiegen, von der Landes- in die Verbandsliga. Foto: Alexa Kuszlik / FUNKE Foto Services

HSG Gevelsberg/Silschede besiegt HC Westfalia mit 30-24 Die erste Halbzeit läuft ganz gut für das Herner Team, sie gehen sogar in Führung, hier ist Tim Krause am Ball - er ist neu vom VFL Gladback zu den Hernern gekommen und hat im heutigen Spiel drei Tore geworfen. Foto: Alexa Kuszlik / FUNKE Foto Services

HSG Gevelsberg/Silschede besiegt HC Westfalia mit 30-24 Die Spieler auf der Bank verfolgen gebannt das Spiel, unter anderem Julian Ihnen, der nach drei Jahren beim FC Schalke 04 sein Comeback beim HC Westfalia feiert. Foto: Alexa Kuszlik / FUNKE Foto Services

HSG Gevelsberg/Silschede besiegt HC Westfalia mit 30-24 ...und wieder ein Treffer für das Herner Team. Foto: Alexa Kuszlik / FUNKE Foto Services

HSG Gevelsberg/Silschede besiegt HC Westfalia mit 30-24 Felix Eigenbrodt, links, kämpft gegen Leonhard Stippel, rechts. Foto: Alexa Kuszlik / FUNKE Foto Services

HSG Gevelsberg/Silschede besiegt HC Westfalia mit 30-24 Kai Schwitalski vom Herner Team hat sich den Ball von Gegner Christopher Fege besorgt. Foto: Alexa Kuszlik / FUNKE Foto Services

HSG Gevelsberg/Silschede besiegt HC Westfalia mit 30-24 Später beraten sich die Schiedsrichter... Foto: Alexa Kuszlik / FUNKE Foto Services

HSG Gevelsberg/Silschede besiegt HC Westfalia mit 30-24 ...die Entscheidung wird zumindest vom HC Westfalia Herne nicht so richtig positiv aufgenommen: es gibt eine Zeitstrafe. Foto: Alexa Kuszlik / FUNKE Foto Services

HSG Gevelsberg/Silschede besiegt HC Westfalia mit 30-24 In der Halbzeit schwört HC Westfalia Herne-Trainer Stephan Krebietke seine Spieler auf Sieg ein... Foto: Alexa Kuszlik / FUNKE Foto Services

HSG Gevelsberg/Silschede besiegt HC Westfalia mit 30-24 ...genauso wie der HSG Gevelsberg/Silschede-Trainer Sascha Simec seine Spieler... Foto: Alexa Kuszlik / FUNKE Foto Services

HSG Gevelsberg/Silschede besiegt HC Westfalia mit 30-24 ...nach der Pause läuft es schlechter für den HC Westfalia Herne, hier ist Richard Sibbel am Ball, kann ihn aber nicht verwandeln. Foto: Alexa Kuszlik / FUNKE Foto Services

HSG Gevelsberg/Silschede besiegt HC Westfalia mit 30-24 Christopher Schrouven von HSG Gevelsberg hingegen macht sofort ein Tor für sein Team. Foto: Alexa Kuszlik / FUNKE Foto Services

HSG Gevelsberg/Silschede besiegt HC Westfalia mit 30-24 Nun hat Fabian Scheunemann den Ball. Foto: Alexa Kuszlik / FUNKE Foto Services

HSG Gevelsberg/Silschede besiegt HC Westfalia mit 30-24 HC Westfalia Herne-Trainer Stephan Krebietke wechselt Spieler aus... Foto: Alexa Kuszlik / FUNKE Foto Services

HSG Gevelsberg/Silschede besiegt HC Westfalia mit 30-24 ...mit Robin Hodde diskutiert er erst mal. Foto: Alexa Kuszlik / FUNKE Foto Services

HSG Gevelsberg/Silschede besiegt HC Westfalia mit 30-24 Christopher Fege von HSG Gevelsberg/Silschede ist wieder am Ball. Foto: Alexa Kuszlik / FUNKE Foto Services

HSG Gevelsberg/Silschede besiegt HC Westfalia mit 30-24 Daniel Schrouven, links, und seine Teamkollegen vom HSG Gevelsberg/ Silschede verfolgen konzentriert das Spiel... Foto: Alexa Kuszlik / FUNKE Foto Services

HSG Gevelsberg/Silschede besiegt HC Westfalia mit 30-24 ...wie auch die Spieler des HC Westfalia Herne, ganz rechts: Luke Schumann. Foto: Alexa Kuszlik / FUNKE Foto Services

HSG Gevelsberg/Silschede besiegt HC Westfalia mit 30-24 Und noch ein mal Christopher Fege am Ball - und er macht ein Tor. Foto: Alexa Kuszlik / FUNKE Foto Services

HSG Gevelsberg/Silschede besiegt HC Westfalia mit 30-24 HSG Gevelsberg-Trainer Sascha Simec gestikuliert am Spielfeldrand. Foto: Alexa Kuszlik / FUNKE Foto Services

HSG Gevelsberg/Silschede besiegt HC Westfalia mit 30-24 Sebastian Breuker am Ball, zwei Herner Spieler versuchen ihn zu blocken. Foto: Alexa Kuszlik / FUNKE Foto Services

HSG Gevelsberg/Silschede besiegt HC Westfalia mit 30-24 Robin Hodde kommt kaum durch die Gevelsberger Verteidigung. Foto: Alexa Kuszlik / FUNKE Foto Services

HSG Gevelsberg/Silschede besiegt HC Westfalia mit 30-24 HC Westfalia Herne-Trainer Stephan Krebietke feuert seine Spielern an. Foto: Alexa Kuszlik / FUNKE Foto Services

HSG Gevelsberg/Silschede besiegt HC Westfalia mit 30-24 Lennart Bulk vom Gevelsberger Team will noch im fallen aufs Tor werfen. Foto: Alexa Kuszlik / FUNKE Foto Services

HSG Gevelsberg/Silschede besiegt HC Westfalia mit 30-24 Es ist vorbei: Das HSG Gevelsberg Team gewinnt mit sechs Punkten Unterschied - 30 zu 24 für die Gäste aus Gevelsberg... Foto: Alexa Kuszlik / FUNKE Foto Services

HSG Gevelsberg/Silschede besiegt HC Westfalia mit 30-24 ...HC Westfalia Herne-Torwart Jörn Maiss bleibt daraufhin erst mal im Tor sitzen. Foto: Alexa Kuszlik / FUNKE Foto Services

HSG Gevelsberg/Silschede besiegt HC Westfalia mit 30-24 ...auch bei seinen Kollegen sieht man lange Gesichter, hier Kai Schitalski. Foto: Alexa Kuszlik / FUNKE Foto Services

HSG Gevelsberg/Silschede besiegt HC Westfalia mit 30-24 Hallensprecher Patrick Dereser, links, verabschiedet das Publikum, rechts Zeitnehmer Willi Storkebaum. "Wir sind ganz gut reingekommen und haben keine Furcht vor der neuen Liga gezeigt", findet Dereser. Foto: Alexa Kuszlik / FUNKE Foto Services

Hier stießen die körperlich unterlegenen Gastgeber vermehrt an ihre Grenzen. Rückkehrer Julian Ihnen hatte einen schweren Stand. Zu keinem Zeitpunkt aber gab Westfalia auf und steckte auch die erfolgloseren Aktionen gut weg. Die Herner Deckung erschwerte dem Gegner bis zur Halbzeit das Torewerfen durch aggressive Gegenwehr bei gegenseitiger Hilfe und war Torhüter Jörn Maiß eine gute Stütze. In der Endphase hatte dagegen das siegreiche Team manchmal zu leichtes Spiel.

Nach dem Auftaktmatch besteht für den HC Westfalia aber kein Grund, niedergeschlagen zu sein. Allen ist klar, dass die HSG Gevelsberg-Silschede in der neuen Spielklasse für den Aufsteiger nicht der Maßstab sein kann. Nervenstärke bewies einmal mehr Fabian Scheunemann, der sämtliche sieben Strafwürfe sicher versenkte.

HC Westfalia: Maiß, Greger; Schumann (2), Eigenbrodt (3), Sibbel (4), Hodde, Schade, Ollesch, Ihnen (1), Scheunemann (9/2), N. Krebietke, Schwitalski, Kruse (5), Meier.

