Westfalia Herne verpflichtet Stürmer von der SSVg Velbert

Auch der dritte Neuzugang des SC Westfalia Herne ist ein Offensivspieler.

Nach Bo Guk Seo aus Straelen und Tarek Baydemir aus Rhynern hat der abstiegsbedrohte Fußball-Oberligist nun einen Spieler von der SSVg Velbert verpflichtet.

Ein Jokertor für Velbert in der Hinrunde

Der 19-jährige Aleksandar Jesic traf für Velbert in der Hinrunde einmal. Der talentierte Angreifer traf in der vergangenen Saison noch achtmal für die A-Jugend der SSVg in der Niederrheinliga, machte bei zwölf Einsätzen in der ersten Mannschaft auch sein erstes Tor.

In der Hinrunde wurde er zwar elfmal eingewechselt und traf einmal, stand aber nie in der Startelf – nun der Schritt nach Herne, wo er sicher die Chance auf mehr Spielzeit bekommen wird.

Ausbildung in Wuppertal und in Velbert

Westfalias Sportlicher Leiter Tim Eibold sagt: „Aleks ist jung, hat dazu eine gute fußballerische Ausbildung beim Wuppertaler SV genossen und ist ein Spielertyp, der mit seiner Mentalität und seiner Spielfreude sehr gut zu uns passt.“

Jesic hat in Herne die Chance, einen Stammplatz zu erkämpfen – von den etablierten Offensivkräften der Hinrunde bleibt schließlich nur Darius Stawski. Spieler wie Nazzareno Ciccarelli, Kaniwar Uzun, Bilal Abdallah oder auch der Ex-Velberter Michael Smykacz haben den Verein bereits verlassen oder werden zumindest nicht mehr für die Werstfalia auflaufen.

Westfalia ist punktgleich mit dem Vorletzten Erndtebrück

Das Westfalia Anfang Dezember Insolvenz angemeldet hat, spielt bei der Verpflichtung eine Rolle – der SCW muss mit einem jungen, günstigen Kader versuchen, den Klassenerhalt zu schaffen. Nach dem Punktabzug durch den Verband ist der SCW punktgleich mit dem Vorletzten TuS Erndtebrück.

Tim Eibold sagt über Jesic: „Ein Junge mit Qualität, der sich ebenfalls bewusst ist, welche Situation hier herrscht. Wir freuen uns sehr auf ihn.“

