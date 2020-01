Westfalia Hernes U11 ist erneut Kreismeister in der Halle

Ein Hallenturnier, das pünktlich endet, ist nicht unbedingt die Regel. Verzögerungen gehören dazu, wie Dribblings und Zwei-Minuten-Strafen.

Dass ein Turnier dann sogar früher endet als geplant, ist da bei weitem die Ausnahme.

Der SC Wanne 11 (in den grünen Trikots) gewann das Spiel um Platz drei gegen den DSC Wanne-Eickel II mit 2:0. Foto: Klaus Pollkläsener / FUNKE Foto Services

Doch bei der Herner E-Jugend-Hallenkreismeisterschaft gelang dieses Kunststück. Vielleicht wollten viele sicher gehen, dass sie es zum Bundesliga-Topspiel vor den Fernseher schaffen. Dem Titelverteidiger SC Westfalia Herne III U11 dürfte dieser Gedanke allerdings fern gelegen haben. Der Fokus stand auf den eigenen Spielen.

Westfalia zeigt in der Vorrunde ihr Können

Bereits vor der Endrunde machte die U11 von Westfalia klar, dass auch in diesem Jahr der Weg zum Kreismeistertitel nur über sie gehen würde.

Kein Gegentor und nur ein Unentschieden, so die Zahlen nach der Zwischenrunde. Nur der SV Wanne 11 konnte da bessere Zahlen aufweisen. Westfalia-Trainer Bektas Derdiyok hatte sich diesen Sieg vorgenommen. „Unser Ziel war es zu gewinnen. Wir sind gut reingekommen. Ich freue mich für die Mannschaft. Die können stolz auf sich sein“, schloss er sein Fazit ab.

Enges Spiel im Finale

Finalgegner DSC Wanne-Eickel hatte der Westfalia in der Vorrunde den einzigen Punktverlust zugefügt und konnte sich im Finale bei seinem Torwart bedanken, dass er noch lange im Spiel blieb. Doch Westfalia verwertete zwei ihrer vielen Torchancen und konnte sich so die Hallenkrone aufsetzen.

In den Spielen um Platz drei und fünf reihten sich die Mannschaften in der Reihenfolge der Zwischenrunde ein. Platz drei ging an den SV Wanne 11, der die Zweitvertretung des DSC mit 2:0 schlagen konnte. Platz fünf sicherte sich Firtinaspor Herne mit einem klaren 4:0 gegen den VfB Börnig.

Sichtung für die Kreisauswahl

Doch wie in jedem Jahr ging es in der Halle nicht nur um den Hallentitel, es war gleichzeitig auch Sichtungsturnier für die Herner Kreisauswahl.

Rüdiger Döring, Koordinator für Talentförderung/-sichtung, machte sich ein Bild vom Leistungsstand des Herner Nachwuchses. Leicht war es in diesem Jahr nicht.

„Die Qualität stagniert etwas“, gab er zu Protokoll, „wir sind ja auch ein kleiner Kreis. Viele gute Spieler werden früh von den Nachwuchsleistungszentren weggeholt. Das gönne ich denen aber auch.“ Dennoch hatte er am Ende des Tages wieder eine Liste voller vielversprechender Namen in der Hand.

Statistik

Vorrunde

Gruppe A: Firtinaspor Herne, BV Herne Süd, SV Wacker Obercastrop, DSC Wanne-Eickel II

Firtinaspor Herne – BV Herne Süd 5:1

SV Wacker Ober. – DSC Wanne-Eickel II 0:4

DSC Wanne-Eickel II – Firtinaspor Herne 2:0

BV Herne Süd – SV Wacker Ober. 2:0

Firtinaspor Herne – SV Wacker Ober. 0:0

BV Herne Süd – DSC Wanne-Eickel II 1:1

1. DSC Wanne-Eickel II 7:1 7

2. Firtinaspor Herne 5:3 4

3. BV Herne Süd 4:6 4

4. SV Wacker Obercastrop 0:6 1

Gruppe B: SpVgg Horsthausen, Westfalia Herne U10, VfB Börnig, SV Wanne 11

SpVgg Horsthausen – West. Herne U10 3:0

VfB Börnig – SV Wanne 11 0:3

SV Wanne 11 – SpVgg. Horsthausen 2:0

Westfalia Herne U10 – VfB Börnig 0:2

SpVgg Horsthausen – VfB Börnig 0:2

Westfalia Herne U10 – SV Wanne 11 0:6

1. SV Wanne 11 11:0 9

2. VfB Börnig 4:3 6

3. SpVgg. Horsthausen 3:4 3

4. Westfalia Herne U10 0:11 0

Gruppe C: DSC Wanne-Eickel, SG Castrop-Rauxel, VfB Habinghorst, Westfalia Herne III U11

DSC Wanne-Eickel – SG Castrop-Rauxel 2:2

VfB Habinghorst – Westf. Herne III U11 0:4

Westf. Herne III U11 – DSC Wanne-Eickel 0:0

VfB Habinghorst – SG Castrop-Rauxel 0:4

DSC Wanne-Eickel – VfB Habinghorst 1:0

SG Castrop-Rauxel – West. Herne III U11 0:1

1. Westfalia Herne III U11 5:0 7

2. DSC Wanne-Eickel 3:2 5

3. SG Castrop-Rauxel 6:3 4

4. VfB Habinghorst 0:9 0

Zwischenrunde

Gruppe D: DSC Wanne-Eickel II, VfB Börnig, Westfalia Herne III U11

DSC Wanne-Eickel II – VfB Börnig 2:0

VfB Börnig – Westfalia Herne III U11 0:2

Westf. Herne III U11 – DSC Wanne-Ei. II 2:0

1. Westfalia Herne III U11 4:0 6

2. DSC Wanne-Eickel II 2:2 3

3. VfB Börnig 0:4 0

Gruppe E: Firtinaspor Herne, SV Wanne 11, DSC Wanne-Eickel

Firtinaspor Herne – SV Wanne 11 0:3

SV Wanne 11 – DSC Wanne-Eickel 1:2

DSC Wanne-Eickel – Firtinaspor Herne 1:1

1. DSC Wanne-Eickel 3:2 4

2. SV Wanne 11 4:2 3

3. Firtinaspor Herne 1:4 1

Endrunde

Spiel um Platz fünf

VfB Börnig – Firtinaspor Herne 0:4

Spiel um Platz drei

SV Wanne 11 – DSC Wanne-Eickel II 2:0

Finale

Westf. Herne III U11 – DSC Wanne-Eickel 2:0