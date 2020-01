Herne. Zwei klare Siege fuhren die Sportfreunde Wanne in dieser Woche sein – am Wochenende wartet aber mit Wattenscheid ein anderer Schwierigkeitsgrad.

Zwei klare Siege für die SF Wanne – jetzt wird’s schwieriger

Das Vorbereitungsprogramm von Bezirksligist Sportfreunde Wanne-Eickel findet aktuell vornehmlich in Spielform statt. Schlag auf Schlag wurde das Testspielprogramm in dieser Woche an der Wilhelmstraße abgespult - mit bislang positiven Erkenntnissen.

Am Dienstag besiegten die Wanner den VfL Resse 08 mit 7:1. Gegen den A-Ligisten aus Gelsenkirchen trafen Dominik Pereira und Philipp Jedlicka zur 2:0-Pausenführung, Nick Kapuszok, Kerim Uludasdemir, Joel Aziz (2) und Ibrahima Touré erhöhten nach dem Seitenwechsel.

Pereira ist Doppelpacker gegen Hochlar 28

Am Donnerstagabend dann war ein weiterer A-Ligist aus Recklinghausen zu Gast in Wanne-Eickel.

Und auch gegen den SV Hochlar 28 machte es die Elf von Marco Jedlicka deutlich. Aziz, Pereira (2), Jedlicka sowie Devon Rode und Neuzugang Mounir Hafsi trafen zum souveränen 6:2-Endstand.

Sonntag geht es zur DJK Wattenscheid

Für Sonntag nun erhöht der Trainer den Druck und greift, zwei Wochen vor der Fortsetzung der Meisterschaft, bei der Gegnerwahl wieder etwas höher ins Regal. Um 15.15 Uhr laufen die Sportfreunde bei Landesligist DJK Wattenscheid auf.