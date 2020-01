3:1 – Clarke macht den Arbeitssieg perfekt

Die Iserlohn Roosters bauen ihre Serie aus: Dank einer engagierten Leistung und etwas Glück gegen Ende des „Sechs-Punkte-Spiels“ im Duell mit den Schwenninger Wild Wings haben sie den vierten Sieg in Folge errungen und in der Tabelle einen weiteren Platz gutgemacht. Rang zehn ist aber unverändert zehn Punkte entfernt.





Iserlohn Roosters - Schwenninger Wild Wings 3:1 (0:1, 2:0, 1:0). Den ersten Aufreger gab es schon vor Beginn der Partie: Es hat einen Drohanruf mit dem Hinweis, dass „etwas passieren könnte“ gegeben. Das wurde aus Polizeikreisen bestätigt. Der Sicherheitsdienst reagierte mit Leibesvisitationen beim Einlass.

Aber dann: Spiel- und Kombinationsstark präsentierten sich die Roosters im ersten Drittel. Doch als es zu Ende war musste festgehalten werden, dass das Ergebnis nicht zum Spielverlauf passte. Doppelt ärgerlich: Das Tor erzielten die Wild Wings in einer Überzahlphase, die völlig unnötig war. Eine kleine Bankstrafe wurde gegen das Team von Jason O’Leary ausgesprochen, weil für einen Augenblick zu viele Spieler auf dem Eis standen. Neal Samanski ging auf die Strafbank, von wo aus er sich zunächst keine Sorgen machen musste.

Schon im ersten Drittel lag der Ausgleich in der Luft

In den ersten 40 Sekunden des Schwenninger Powerplays hielten die Roosters die Scheibe in der Hälfte der Gäste, die ganze zwei Torschüsse während dieser zwei Minuten abgaben – wovon der der Zweite nach 3:06 Minuten saß. Markus Poukkula hielt aus der Distanz drauf. Erst durch das Studium der Fernsehbilder wurde deutlich, dass Bobby Raymond die Richtung des Pucks mit seinem Schlittschuh unglücklich änderte.

Der Rückstand hatte allerdings keine Auswirkungen auf die Stimmung oder die Ausrichtung der Roosters. Das Spiel blieb schnell und torgefährlich, besonders nachdem das erste eigene Powerplay anbrach. Mike Halmo, Brody Sutter und Alex Dmitriev gaben vielversprechende Schüsse ab. Das Drittel endete mit dem Glauben daran, dass in diesem von O’Leary ausgerufenen „Sechs-Punkte-Spiel“ noch nichts verloren war. Es dauerte exakt 59 Sekunden und aus der Überzeugung wurde Gewissheit: Jamie MacQueen besaß die Scheibe am Spielfeldrand und spielte einen präzisen Pass auf den plötzlich auftauchenden Ryan O’Connor, der nur noch einschieben brauchte. Damit war der ganz große Druck erstmal aus dem Spiel.

Gute Gelegenheiten, die allerdings durch Andreas Jenike entschärft wurden, gab es zunächst nur für die Gäste. Erhöhte Aufmerksamkeit musste Schwenningens Torhüter Dustin Strahlmeier erst wieder an den Tag legen, als es das nächste Powerplay des IEC gab. In dieser Phase besaßen Alex Grenier und Alex Petan nennenswerte Gelegenheiten. Während die Uhr herunterlief, plätscherte das Spiel ohne besondere Höhepunkte vor sich hin. Doch ohne Roosters-Torjubel ging es nicht in die zweite Pause. Mike Halmo war schon in der Rückwärtsbewegung, als er einen Fehlpass von Kyle Sonnenburg erspähte. Kaum war die Scheibe gesichert, legte er den Vorwärtsgang ein und überwand Strahlmeier. Ein Gegenspieler war nicht in der Nähe.

Mit dieser hauchdünnen, aber verdienten Führung ging es in den Schlussabschnitt, in dem die Wild Wings den Druck zwar erhöhten, gegen Iserlohns aufmerksame Verteidiger aber zunächst ungefährlich blieben. Die entschärften brenzlige Situationen mit starkem Stellungsspiel und gutem Auge für den Mitspieler. Es war daher keine Überraschung, dass die besten Gelegenheiten zunächst die Roosters hatten. Alex Petan und Julian Lautenschlager machten es jedoch auch nicht besser als die Schwenninger auf der Gegenseite. Auch Jamie MacQueen gab in dieser Phase zwei gefährliche Schüsse gegen seine Ex-Kollegen ab.

Wild Wings mit druckvoller Schlussoffensive

Ab Minute 50 läuteten die Schwarzwälder die Schlussoffensive ein, in der Daueralarm rund um Andy Jenike herrschte. 70 Sekunden vor Schluss verließ Strahlmeier sein Gehäuse, wodurch 35 Sekunden später die Entscheidung herbeigeführt wurde: Michael Clarke traf zum 3:1 ins leere Tor. Anders als ursprünglich geplant, macht sich die Mannschaft schon heute um 10 Uhr auf den Weg nach München. Dort steht am Sonntag noch eine Trainingseinheit an. Das Spiel beginnt um 19 Uhr.