Auszeichnung für das „Amator des Monats“

Hemer. Hohenlimburger Danilo Labarile erhält seinen Preis im „Auto-Forum“

Die Medialisierung des Amateurfußballs geht mit großen Schritten voran, seit an vielen Sportplätzen Kameras installiert wurden und „Sporttotal“ Spiele von der Regionalliga an abwärts überträgt. Im August 2017 hat man damit begonnen, mittlerweile sind bundesweit 770 Stadien mit Kamerasystemen ausgerüstet. Während der Saison laufen bis zu 300 Spiele parallel am Wochenende, und natürlich schaut man sich dabei die Tore besonders intensiv an.

Erst recht, seit das „Amator des Monats“ ins Leben gerufen wurde – eine Aktion, die vom koreanischen Automobilhersteller Hyundai unterstützt wird. In einem ersten Schritt ermittelt eine Jury aus fünf Treffern das „Amator der Woche“, und die Sieger kommen in die Monatswertung, wo es für die Finalisten darum geht, möglichst viele Unterstützer zu finden. Die Aktion wird vom DFB unterstützt und ist an das Ergebnisportal „fussball.de“ angeschlossen.

Vor der Corona-Zwangspause hat es ein Fußballer aus der Region geschafft, sich den Titel des Torschützen des Monats Februar zu sichern: Danilo Labarile vom Westfalenligisten SV Hohenlimburg, der im Spiel gegen Concordia Wiemelhausen mit einem sehenswerten Seitfallzieher traf. Dank Unterstützung von Hyundai gibt es einen persönlichen Pokal sowie 1000 Euro für die Nachwuchsförderung im Verein.

Die Preisverleihung erfolgte im Auto-Forum der Nolte-Gruppe in Hemer-Westig, und Händlerbetriebe können künftig ihren örtlichen Fußballvereinen helfen. Denn wenn diese ein Kamerasystem für ihren Sportplatz beim Händler beantragen, können sie auf die Unterstützung des koreanischen Hersteller hoffen und kostenlos ein System installiert bekommen.