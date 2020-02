Iserlohn. In einem Monat startet die Skaterhockey-Bundesliga. Orendorz und Bialke kehren heim.

Banaszak verbreitet Optimismus

Diese Serie darf gerne sportartenübergreifend fortgesetzt werden: Mit seinem Eishockey-Team, den Eisadlern Dortmund, hat Trainer Waldemar Banaszak sämtliche Spiele in der Landesliga-Hauptrunde gewonnen, und auch zum Auftakt der Qualifikationsrunde zur Regionalliga gab es einen Sieg. Beim 8:0 über den EHC Troisdorf am Freitagabend trug sich unter anderem Tim Linke in die Torschützenliste ein, außerdem gelang ihm eine Vorarbeit. Auch Maximilian Jung verdiente sich einen Scorer-Punkt.

Die Drei müssen allmählich wieder zweigleisig planen. Denn während die Eishockey-Saison noch läuft, startet bald die Skaterhockey-Bundesliga, in der sie mit Samurai Iserlohn unterwegs sind. In ziemlich genau einem Monat, am Samstag, 7. März, eröffnen sie mit ihrem Auswärtsspiel bei Meister Rockets Essen die Saison 2020.

Vor rund zwei Wochen rief Banaszak die Mannschaft zur ersten Trainingseinheit zusammen, einen Großteil der Vorbereitung bewältigen seine Schützlinge aber individuell. „Die Jungs wissen was zu tun ist“, sagt der Trainer, dem eine leicht veränderte Mannschaft zur Verfügung steht. Vom vorjährigen Ligakonkurrenten Highlander Lüdenscheid kehren Kevin Orendorz und Dominik Bialke zurück in die Heidehalle, Abgänge gab es keine. Elisabeth Havighorst-Lötters, Vorsitzende der Samurai, sagte, dass eventuelle weitere Verstärkungen nur aus den eigenen Reihen, also aus der zweiten Mannschaft oder der Jugend kämen.

Waldemar Banaszak macht aber auch jetzt schon einen zufriedenen Eindruck. „Wenn alle beisammen sind, haben wir eine richtig gute Mannschaft mit 20 Spielern. Das ist Luxus.“ Mit ihr will er um die Meisterschaft mitspielen. Allerdings muss er zum Ligastart noch auf Constantin Wichern verzichten, der eine Schulterverletzung auskuriert und im Vorjahr auf 38 Scorerpunkte kam – nur Tim Linke (39) war einen Tick erfolgreicher.

Bundesliga nur noch mit zehnTeams – Berlin ist neu dabei

Derbys gegen die Highlander gibt es nach deren Abstieg nicht mehr. Mit den Lüdenscheidern, denen zwei Punkte zum Klassenerhalt fehlten, mussten auch die Düsseldorf Rams die Liga verlassen. Als einziges Team neu dabei sind die Red Devils Berlin. Die Bundesliga spielt also nur noch mit zehn Mannschaften. Kleinere Veränderungen hat es auch in der Heidehalle, der Heimspielstätte der Samurai, gegeben. „Der Hallenboden ist repariert worden“, schildert Elisabeth Havighorst-Lötters. Sie hofft, dass die Halle in Kürze noch mit Kameras ausgestattet wird, damit die Heimspiele im Internet übertragen werden können. Die erste Partie vor heimischem Publikum bestreitet die Mannschaft am Samstag, 21. März, gegen Vizemeister Crash Eagles Kaarst.

Der nächste Termin, den sich die Skaterhockey-Freude merken sollten, ist am Samstag, 22. Februar. Dann lädt der Verein zur Saisoneröffnung in die Iserlohner Heide ein. Ab dem Vormittag werden die Nachwuchsmannschaften vorgestellt, Showspiele stehen auf dem Programm, und gegen 14 Uhr präsentiert sich auch die Bundesligamannschaft.