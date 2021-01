Begeisterndes Roosters-Powerplay entscheidet

Iserlohn Mit einer starken Leistung zwingen die Iserlohner die Berliner Eisbären mit 5:2 in die Knie und schließen zur DEL-Spitze auf

Was wäre nach diesem Spiel am Seilersee wohl mit Fans in absoluter Hochstimmung los gewesen? Die Roosters lieferten ihre bisher beste Saisonleistung ab, setzten die Serie erfolgreicher Heimspiele gegen die Eisbären fort und bewiesen eine herausragende Effizienz im Powerplay. Bei keinem der sieben Treffer in dieser sehenswerten Partie gab es nummerischen Gleichstand auf dem Eis.

Iserlohn Roosters – Eisbären Berlin 5:2 (1:0, 2:2, 2:0). Im 2021er Premierenspiel musste Trainer Jason O’Leary die Angriffsformationen zwangsläufig umbauen, denn Brody Sutter fehlte. Wegen eines im Spiel in Bremerhaven nicht geahndeten Stockstichs sperrte ihn die Liga für zwei Partien, er fehlt somit auch am Donnerstag gegen Düsseldorf. Der Coach setzte diesmal auf eine stark besetzte erste Reihe mit den bislang besten Scorern Bailey, Grenier und Whitney, die zusammen mit Aubin auch das Powerplay der Hausherren prägten.

Und gleich das erste passte. Aubins Schuss wurde abgefälscht, die Scheibe landete maßgerecht auf Casey Baileys Schläger, und es stand nach knapp zwei Minuten 1:0. Das Tor beflügelte die Hausherren, die forsch zu Werke gingen und großen Anteil an einer intensiven und dynamischen Anfangsphase hatten. Doch je länger dieses Drittel dauerte, desto besser setzten sich die Eisbären in Szene. Sie gewannen die Oberhand, doch die Roosters verteidigten gut. Andreas Jenike strahlte zudem die gewohnte Souveränität aus und reagierte vor allem bei Whites Schuss (16.) glänzend. Auf der Gegenseite gab es Möglichkeiten für Whitney und Johnston, aber nicht zuletzt die Schussstatistik (12:24) belegt, dass die Eisbären ziemlich nachdrücklich den Ausgleich im Visier hatten. Das Mitteldrittel eröffneten sie in Überzahl, weil sich Lautenschlager mit der Sirene eine Strafe eingehandelt hatte. Und in der Anfangsphase des zweiten Abschnitts wurde die Iserlohner Strafbank nicht mehr kalt. Es gab drei Hinausstellungen, daraus resultierend eine doppelte Überzahl für Berlin, die zum Ausgleich führte. Aber Powerplay können ja auch die Roosters, die nach 32 Minuten wieder vorn lagen. Diesmal schloss Brent Aubin das gute Zusammenspiel der Paradeformation ab.

Die „special teams“ prägten weiter diesen Abschnitt. Zunächst setzte White die Scheibe in Überzahl maßgerecht in den Winkel, aber dann mussten noch zwei Eisbären in die Kühlbox. 14 Sekunden zwei Mann mehr: Das genügte den sauerländischen Powerplay-Experten, um die erneute Führung herauszuschießen. Mit Auge und exzellenter Schusstechnik ließ Alexandre Grenier Nationalkeeper Niederberger keine Chance. Fünf Tore, fünfmal in Überzahl erzielt: Es empfahl sich für den Schlussabschnitt also, sich in Strafbankabstinenz zu üben.

Aber die Roosters nahmen ja noch 34 Sekunden mit Fünf gegen Vier mit ins letzte Drittel - und das garantierte den Ausbau der Führung. Einer fehlte schließlich noch aus der Powerplaygarde, und der war jetzt zur Stelle: Joe Whitney. Klasse herausgespielt, klasse abgeschlossen – 4:2.

Danach bestachen die Hausherren mit einer hervorragenden Abwehrleistung, die die Berliner fast verzweifeln ließ. Sie machten permanent Druck, doch die Iserlohner gewährten ihnen nur selten wirklich gute Schusspositionen. Und wenn es eine gab, war der ausgezeichnete Jenike Endstation. Spannung kam noch einmal auf, als Dieter Orendorz gut zwei Minuten vor dem Ende seine zweite Strafe im Schlussabschnitt kassierte. Und ob die berechtigt war, darf man getrost anzweifeln. Berlin nahm Niederberger vom Eis, blies also mit sechs Feldspielern zur finalen Attacke, aber die leidenschaftlich kämpfenden Hausherren ließen sich den Sieg nicht mehr nehmen. Vielmehr setzten sie auch den Schlusspunkt. Nach Scheibengewinn in der eigenen Zone nahm Casey Bailey ganz genau Maß und traf aus der Distanz ins leere Tor. Rauschender Beifall wäre den Roosters in normalen Zeiten für diesen starken Auftritt gewiss gewesen.

Roosters: Jenike – Raymond, Johnston; Ankert, Baxmann; Riefers, Orendorz; Buschmann – Bailey, Grenier, Whitney; Aubin, Raedeke, Lautenschlager; Fleischer, Weidner, Friedrich; Proske, Jentzsch, Samanski.

Eisbären: Niederberger – McKiernan, Hördler; Ramage, Müller; Wissmann, Espeland; Gawanke - Pföderl, Reichel, Noebels; Foucault, Zengerle, White; Fiore, Olver, Tuomie; Labrie, Kinder, Hänelt.

Tore: 1:0 (1:58) Bailey (Aubin, Whitney/5-4), 1:1 (21:26) Reichel (Noebels/5-3), 2:1 (31:46) Aubin (Whitney, Grenier/5-4), 2:2 (36:40) White (McKiernan/5-4), 3:2 (38:47) Grenier (Whitney/5-3), 4:2 (40:10) Whitney (Grenier, Johnston/5-4), 5:2 (59:05) Bailey (Grenier/4-6).

Schiedsrichter: Hoppe, Rantala. – Strafminuten:

14 – 10.