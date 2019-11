Nationaltrainer Andreas Pokorny holte seine Spieler nach Iserlohn, um in der Eissporthalle am Seilersee das erste Trainingslager im WM-Jahr aufzuschlagen.

Iserlohn. Die Parahockey-Nationalmannschaft hat bei der Heim-WM den Aufstieg verpasst.

Hoffnungsvoll startete die deutsche Parahockey-Nationalmannschaft im August am Seilersee in die Vorbereitung auf die B-Weltmeisterschaft in der Charlottenburger Eissporthalle. In Berlin sollte in der vergangenen Woche die Rückkehr in die A-Gruppe gelingen, doch letztlich wurde dieses Ziel verpasst.