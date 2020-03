Borussia Dröschede souverän zum Titel

Foto: Michael May

Iserlohn. Hallenfußball-Stadtmeisterschaften der Alten Herren: Die SF Sümmern gewinnen die Ü50-Konkurrenz.

Am Schalttag absolvierten die Alten Herren ihre Iserlohner-Fußball-Hallenmeisterschaften in der Hemberghalle. Es waren offene Titelkämpfe, da neben den Iserlohner Vereinen auch Hemeraner Clubs zugelassen waren.

Bei den Ü32-Mannschaften sicherte sich Borussia Dröschede ungeschlagen und verlustpunktfrei mit acht Siegen den Titel. Die Zweitvertretung der Iserlohner Turnerschaft wurde im Endspiel mit 3:0 bezwungen. Im Feld der Ü50-Teams holten sich die SF Sümmern den Titel. Die Iserlohner Turnerschaft war gleich mit drei Mannschaften vertreten und sorgte als Veranstalter für einen reibungslosen Ablauf. Für die bestplatzierten Teams gab es Pokale vom Stadtsportverband.

Negatives Turnierfazit des Veranstalters

Carsten Fürst von der gastgebenden Iserlohner Turnerschaft für den Turnierablauf zuständig, zog insgesamt aber - was die Zuschauerresonanz und die Einnahmen betrifft - ein eher negatives Fazit: „Die Schiedsrichter kosteten uns 250 Euro. Zudem fielen Gebühren für die Stadt an.“ Bei einem vereinseigenen Turnier in den Sommermonaten würde hingegen ein satter Gewinn eingefahren. Da es eine offizielle FLVW-Veranstaltung war, waren keine (Hobby)-Unparteiischen zugelassen. „Kreisschiedsrichterobmann Lars Lehmann zeigte sich hier nicht sehr kooperativ“, betonte Fürst.

Abwechslungsreich verlief hingegen der sportliche Sektor, auch wenn ebenfalls hier ein kleiner Wermutstropfen zu verzeichnen war: Durch die kurzfristigen Absagen des VTS Iserlohn und des ASSV Letmathe nahmen nur noch elf Mannschaften am Ü32-Turnier teil. Der Veranstalter sah sich daher genötigt, die Spielzeit von zehn auf zwölf Minuten zu erhöhen, da ansonsten die Ü50-Titelkämpfe zu früh begonnen hätten. Von den elf Teams qualifizierten sich gleich acht für die K.o.-Runde. In der Gruppe A hielt sich Borussia Dröschede mit fünf Siegen schadlos. Vatanspor Hemer und die Drittvertretung der Iserlohner TS schieden aus. In der Gruppe B holte die erste Mannschaft der Turnerschaft mit vier Siegen den Gruppensieg, während der TSV Ihmert wegen des schlechteren Torverhältnisses gegenüber dem SV Deilinghofen/Sundwig als einziger Verein vorzeitig den Heimweg antreten musste.

In der K.o.-Runde setzte Borussia Dröschede die Siegesserie fort. Nach dem 5:1-Erfolg im Viertelfinale gegen den SV Deilinghofen/Sundwig und dem 3:1 gegen den FC Iserlohn im Halbfinale ließ die Borussia auch im Endspiel beim 3:0-Erfolg gegen die ITS II nichts anbrennen und wurde Stadtmeister 2020.

Bei den Ü50-Stadtmeisterschaften nahmen lediglich vier Mannschaften teil, so dass das Turnier im Modus Jeden-gegen-Jeden ausgetragen wurde. Die Spielzeit betrug auch hier zwölf Minuten. Hier sicherten sich die Alten Herren der SF Sümmern im letzten Gruppenspiel den Titel durch einen 8:1-Erfolg über den ASSV Letmathe. Zweiter wurde der SC Hennen vor dem ASSV Letmathe und dem FC Iserlohn.

Finalrunde, Viertelfinale: Borussia Dröschede - SV Deilinghofen/Sundwig 5:1, Iserlohner TS II - SF Oestrich 5:1, FC Iserlohn - SF Sümmern 5:2, SC Hennen - Iserlohner TS 1:6. - Halbfinale: Borussia Dröschede - FC Iserlohn 3:1, Iserlohner TS II - Iserlohner TS I 3:2. - Spiel um Platz 3: FC Iserlohn - Iserlohner TS I 1:2 (n.E.). - Endspiel: Borussia Dröschede - Iserlohner TS II 3:0.

Die Siegerteams der Ü32 - Borussia Dröschede: Fiolka, Lelik, Öztürk, Elsner, Wilke, Henriques, Pace, Burgio, Oruc, Longhitano, Karaaslan, Kus, Jimenez, Iserlohner TS II: Schneider, Schulz, Morgenbrodt, Dreiell, Jata, Palazzolo, Piszczan, Lacic.