Christian Budde rettet dem LTV einen Punkt

Erneut musste sich Handball-Bezirksligist Letmather TV mit einem Punkt begnügen. In der vorgezogenen Partie in Hohenlimburg war es am Ende aber ein gewonnener Zähler, denn Budde markierte den Ausgleich erst acht Sekunden vor Schluss.





Handball-Bezirksliga: HSG Hohenlimburg II - Letmather TV 31:31 (14:15). „Wir haben es in der zweiten Halbzeit nicht geschafft, uns abzusetzen, weil unsere Chancenverwertung aus dem Rückraum nicht gut war. Aber das, was wir hier gesehen haben, scheint im Moment unser Leistungsvermögen zu sein“, meinte ein abermals unzufriedener LTV-Trainer Jochen Müller nach der Partie, die nach 15 Minuten beim Stand von 6:6 eine 20-minütige Unterbrechung erfuhr.

20-minütige Unterbrechungnach schwerer Armverletzung

Nach einem harmlosen Zweikampf war Hohenlimburgs Thiel auf den gerade erst genesenen Arm gefallen und hatte sich diesen schwer verletzt. Bis zum Eintreffen eines Rettungswagens wurde seine Lage nicht verändert. Unter großen Schmerzen wurde der Akteur von den Sanitätern abtransportiert.

Nach dieser Zwangspause benötigten beide Seiten ein wenig, um die Bilder des deformierten Armes zu verdauen. Der HSG-Reserve gelang dies zunächst besser (8:6, 18.), kurz vor der Pause hatte der LTV Vorteile (12:14, 29.).

Diese ließen sich aber nicht ganz in die Kabine hineinretten, und nach Wiederbeginn legten die Hausherren schnell zum 16:15 vor. Die Oberhand gewannen in den folgenden Minuten aber immer wieder die Letmather. 19:17, 22:20, 24:22 und später 27:25 (53.) - der LTV legte immer wieder vor, zeigte aber in der Defensive Schwächen. Vor allem Tsolakis (10/2) hatte man überhaupt nicht im Griff. Keeper Mertins bekam nur vereinzelt die Hand an den Ball, so dass sich etliche Fehlwürfe der Gäste im Angriff zumeist postwendend rächten.

Nach dem 29:28 und 30:29 (58.) jeweils durch vom Hofe bekamen die Letmather einmal mehr in der Abwehr keinen Zugriff. Tsolakis glich aus, und als Budde im Gegenzug nur die Latte traf, war es Rinke, der seinen Farben 80 Sekunden vor Schluss zum 31:30 verhalf. C. Temp leistete sich dann einen Fehlwurf, doch jetzt parierte Mertins den Gegenzug stark. 36 Sekunden blieben für den letzten LTV-Angriff, den Budde erfolgreich abschloss.

LTV: Mertins (Moeller); Braun (3), Buder, vom Hofe (2), C. Temp (7), Wunderlich (1), S. Temp (1), Ilsen (5), Budde (8), Georg, Richter (2), Münzner (2/2).