Corona-Verdacht beim FC Iserlohn?

Iserlohn. Das am 8. März ausgetragene Fußball-Westfalenligaspiel des FC Iserlohn gegen Finnentrop/Bamenohl ist seitens des FCI noch längst nicht abgehakt. Bei den Gästen kam bekanntlich ein Spieler zum Einsatz, der zuvor im Skiurlaub in Österreich weilte und nach dem Spiel positiv auf das Coronavirus getestet wurde. Nun besteht offenbar ein Verdachtsfall bei einem Iserlohner Akteur. Das gab der Betroffene am Donnerstag per anonymisierter E-Mail bekannt.

In diesem Schreiben, das unserer Redaktion seit Freitag vorliegt, wird der Umgang der Finnentroper mit dieser sensiblen Angelegenheit kritisiert. „Wir haben dieses nur aus der Presse erfahren. Erst nach eigener Kontaktaufnahme durch den Vorstand, hat man aus Bamenohl wohl eine Rückantwort erhalten. Von deren Seite ist hier wohl gar nichts geschehen. Wie kann man in diesen Zeiten so unsozial mit diesem Thema umgehen?“, fragt der Spieler.

Einen Corona-Fall im FCI-Team bestätigten am Freitag weder Geschäftsführer Ernst Greve noch Trainer Mario Plechaty.