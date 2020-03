Ob Geisterspiele in der ersten und zweiten Fußball-Bundesliga sowie in Liga drei: Das Coronavirus hat auch auf das sportliche Geschehen erheblichen Einfluss. Die folgenschwerste Entscheidung gab die Deutsche Eishockeyliga (DEL) am Dienstagabend bekannt, indem sie die Play-offs absetzte und die Saison für beendet erklärte. Einen Deutschen Meister 2020 wird es nicht geben.

Am Nachmittag wurde klar, dass auch das erste Playdown-Spiel der Iserlohn Kangaroos von dem Erlass betroffen wäre, alle Veranstaltungen mit über 1000 Personen abzusagen oder ohne Publikum stattfinden zu lassen.

Manager Michael Dahmen teilt mit, dass deshalb am Samstag ganz genau darauf geachtet wird, nicht mehr als 1000 Besucher in die Halle zu lassen – dank Dauerkarten und Onlineverkauf sei das auch ohne Weiteres möglich.

Am Wochenende stehen vor allem bei der Handballjugend des HTV Hemer mit der Westfalenmeisterschaft der weiblichen B-Jugend und dem Lokalderby in der A-Jugend-Oberliga zuschauerträchtige Spiele im Grohe-Forum an. „Bisher sind keine Absagen oder Einschränkungen bekannt, aber wir wissen natürlich, dass sich die Situation schnell ändern kann“, berichtet HTV-Jugendwart Lars Heierhoff. Die Verantwortlichen verfolgen die Nachrichten rund um die aktuellen Ereignisse und nehmen die Situation ernst. „Panik steht für uns aber nicht auf der Tagesordnung, wir warten die behördlichen Anordnungen ab“, meint er.

Einen Krisenstab oder ähnliches gebe es nicht, vor allem mit ehrenamtlichen Akteuren seien die sich beinahe stündlich ändernde Situation kaum zu verfolgen. Er betont jedoch: „Bei Absagen geht es ja um viel mehr als nur das Sportliche. Wir warten ab, und sollte es Verdachtsfälle geben, müssen wir natürlich entsprechend reagieren.“

Aktuelle Entwicklungen ganz genau beobachten

Auch Stefan Wiesemann, Vorsitzender des Handballkreis Iserlohn-Arnsberg, wartet auf genaue Ansagen seitens der Behörden. Die Spiele der Handballigen seien bisher nicht von Absagen betroffen, jedoch gelte es, die aktuellen Entwicklungen genauestens zu beobachten. Die Lage sei dynamisch und könne sich jederzeit ändern.

„Wir hatten jetzt erst einen Verdachtsfall in Menden, der Verein hat vernünftig reagiert und alle Spiele abgesagt“, berichtet Wiesemann. Der Verdacht auf Corona hatte sich im Nachgang allerdings nicht bestätigt. Dennoch erwarte er im Fall der Fälle auch von anderen Vereinen solche Vorsichtsmaßnahmen. Sollte sich die Situation bis zum Wochenende nicht verändern, geht Stefan Wiesemann davon aus, dass der reguläre Spielbetrieb in allen Ligen und Meisterschaften aufrechterhalten werden kann.

Viele Veranstaltungen bereits vorsorglich abgesagt

Aber auch vorsorglich wurden bereits einige Veranstaltungen gestrichen, von denen die heimischen Sportler und Sportlerinnen teilweise betroffen sind. So sagte beispielsweise der NRW-Schwimmverband die Meisterschaften in der Wuppertaler Schwimmoper ab. „Wir empfehlen allen Gästen, sich nicht länger als nötig an Veranstaltungsorten aufzuhalten“, teilt der Schwimmverband mit. Und auch die Leichtathleten müssen auf einige Formtests verzichten, da die Dortmunder Veranstalter der Empfehlung von Gesundheitsminister Spahn folgen und vorsorglich die Hallensportfeste in der Helmut-Körnig-Halle absagten.

Auf mögliche Absagen des Spielbetriebs bereitet sich auch der Fußballkreis vor. „Aktuell sieht es gut aus, aber wir warten noch auf Mitteilungen von den zuständigen Behörden“, sagt Horst Reimann. Der Vorsitzende des Kreisfußballausschusses ist ähnlich wie seine Kollegen aus dem Handball auf alle Situationen vorbereitet, denn beinahe stündlich gebe es neue Entwicklungen. Nur genaue Anweisungen gebe es selten bis gar nicht. „Nur wenn die zuständigen Behörden agieren, können wir Entscheidungen treffen.“