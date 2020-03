Diese Entscheidung war absehbar, nachdem andere Fachverbände am Donnerstag Fakten schufen und den Spielbetrieb aussetzten oder für die laufende Saison sogar für beendet erklärten. Nach etlichen anderen Landesverbänden setzte der westfälische Fußballverband die Spiele im Senioren- und Jugendbereich bis zum 19. April ab. Wie es danach weitergeht, ist noch nicht absehbar, ein vorzeitiges Saisonende ist nicht ausgeschlossen. Die Meisterschaftsrunde des vergangenen Wochenendes könnte also auch schon die letzte für die Serie 2019/2020 gewesen sein.

Auf Kreisebene hatte der Vorstand um Horst Reimann nach einer Sitzung am Donnerstagabend beschlossen, alle Jugendspiele bis nach Ostern auszusetzen. Es werden in diesem Zeitraum auch keine Freundschaftsspiele und Turniere genehmigt. „In den Kreisen Unna, Lüdenscheid, Dortmund und Hagen hat es bereits diesen Schritt gegeben, und dem haben wir uns natürlich angeschlossen“, betont Reimann, der nicht auf einen Beschluss des Verbandes warten wollte.

Der kam am Freitag, und der Kreisvorsitzende hält ihn für logisch. „Man kann immer diskutieren, ab Generalabsagen sinnvoll sind. Aber hier geht es um den Schutz aller.“ Die Spielpause bis zum 19. April soll in den verschiedenen Gremien genutzt werden, um auch ein vorzeitiges Saisonende und die möglichen Folgen zu debattieren. Gelten also die aktuellen Tabellen als Abschlussklassement, werden danach Auf- und Absteiger bestimmt? Wie heikel dieses Thema werden könnte, wird am Beispiel der Landesliga 2 deutlich. Hier liegt Borussia Dröschede einen Punkt hinter Tabellenführer Hagen 11, hat aber ein Spiel weniger bestritten. Wer wäre also der richtige Meister?

In einer Mitteilung des Verbandes heißt es: „Die Zielsetzung eines sportlichen Saisonabschlusses bleibt von der Aussetzung des Spielbetriebes unberührt. Ein entsprechendes Konzept wird aktuell entwickelt. Wir hoffen, dass wir nach der genannten Zeitspanne den Spielbetrieb wieder aufnehmen und die Saison zu Ende führen können“, betonte der Vizepräsident Amateurfußball, Manfred Schnieders.

Das ist auch die Absicht des Kreisvorsitzenden Horst Reimann, der eine Saisonverlängerung bis weit in den Juni hinein für machbar hält. Sollte eine Fortsetzung der Meisterschaft jedoch undenkbar sein, will er mit den Vereinen über die Wertung dieser Saison diskutieren. „Gerade in den B-Ligen, die ja zu einer Staffel zusammengefasst werden sollen, müsste man dann überlegen, ob wir in der kommenden Saison nicht noch einmal mit genau diesen Feldern in zwei Staffeln antreten.“ Auf- und Abstieg würden ausgesetzt, aber über dieses Thema will der Kreisvorstand nicht allein entscheiden.

Sporthallen und Sportplätze stehen vor der Schließung

Im Nachwuchsbereich sind die Probleme ganz ähnlich, aber auch hier gibt es Spielraum für Meisterschaftsrunden bis zum Beginn der Sommerferien. „Und wenn man die Saison nicht beenden kann, sollte man darüber nachdenken, die höheren Ligen aufzustocken, um Mannschaften, die jetzt ganz oben stehen, die Aufstiegschance nicht zu verwehren“, sagt Jörg Pantring, der Jugendleiter des FC Iserlohn. Für ihn ist die Spielpause unumgänglich, und er hat auch den Trainingsbetrieb für alle Nachwuchsmannschaften in der kommenden Woche eingestellt. Über eine Verlängerung dieser Maßnahme soll zeitnah entschieden werden.

Aktuell ist es Sache der Vereine, über die Einstellung des Übungsbetriebes zu befinden. Dass kann sich ändern, wenn in der nächsten Woche auch vor Ort die Schließung von Schulen und Kitas umgesetzt wird. „Es ist kaum vorstellbar, dass dann Sportplätze und Sporthallen noch für den Vereinssport geöffnet werden“, betont Iserlohns Sportbüroleiter Ralf Horstmann. In diesem Falle würde jeglicher in Gruppen betriebener Übungsbetrieb zum Erliegen kommen.

Bei den Basketballern der Iserlohn Kangaroos gilt ab sofort ein Trainingsstopp für alle Jugend- und Amateurmannschaften, um die Spieler keinen unnötigen Risiken auszusetzen. Die Maßnahme ist zunächst zeitlich nicht befristet.

Die bisher einschneidendsten Maßnahmen hat der westfälische Handballverband verhängt, der neben der für den Seniorenbereich geltenden Spielpause bis zum 19. April die Saison im Nachwuchsbereich für beendet erklärte. Diese Nachricht löste zwangsläufig große Enttäuschung bei der weiblichen B-Jugend des HTV Hemer aus, die an diesem Samstag gegen Borussia Dortmund um die Westfalenmeisterschaft spielen wollte – der größte Erfolg einer weiblichen Nachwuchsmannschaft überhaupt.

„Die Enttäuschung ist sehr groß, aber wir können es nicht ändern. Es tut mir leid für die Mädchen, die drei Jahre hart gearbeitet haben und jetzt nicht um Westfalenmeisterschaft und anschließend um die deutsche Meisterschaft spielen dürfen“, sagte Trainer Ivan Kavran.

Nach einer Meisterschaftsserie sind in der Handballjugend auch vielfältige Qualifikationsrunden im Sommer obligatorisch. Ob und wie diese absolviert werden sollen, vermag derzeit niemand zu sagen. Die HTV-Mädchen hatten das große Ziel, sich über diese Runden für die Bundesliga zu qualifizieren. Wie das gehen soll, steht in den Sternen. „Was jetzt passiert ist, halte ich für folgerichtig“, kommentiert Lars Heierhoff, der Jugendleiter des HTV, die Spielpause. Er hat auch gleich einen Trainingsstopp für die kommende Woche verhängt, der durchaus verlängert werden kann. „Jetzt warten wir ab, wie die Behörden entscheiden und legen dann das weitere Vorgehen fest.“

Rollhockeysport pausiert sogar bis zum 30. April

Am Freitag wurde auch der Spielbetrieb im Rollhockey mit sofortiger Wirkung eingestellt, und zwar in allen Ligen bis zum 30. April. Ob danach die letzten Hauptrundenspieltage absolviert werden und anschließend auch Play-offs stattfinden, steht noch in den Sternen.

Der westdeutsche Tischtennisverband lässt den gesamten Betrieb vorerst bis zum 17. April ruhen, und der deutsche Volleyballverband verfügte das Ende des Spielbetriebes von der Bundesliga bis hin zur Regionalliga und empfahl den Landesverbänden, sich dieser Regelung für untergeordnete Ligen anzuschließen. Über Auf- und Abstiegsfragen soll zu einem späteren Zeitpunkt entschieden werden. Damit ist dieser Freitag, der 13. März, sicherlich ein denkwürdiges Datum: Praktisch der gesamte, im Meisterschaftsbetrieb organisierte Sportbetrieb, ist zum Erliegen gekommen.