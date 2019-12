Der Silvesterlauf ist zur Herzensangelegenheit geworden

Das Angebot klang verlockend: Skiurlaub mit Freunden zwischen den Jahren stand im Raum, doch Sina Weist lehnte ab, weil für ihre Eltern Michael und Petra der 39. Silvesterlauf „Rund um den Danzturm“ ins Haus steht – und da wird jede helfende Hand gebraucht. „Klar haben meine Eltern gesagt, dass ich fahren soll, doch ich weiß ja, wie groß der Aufwand bei dieser Veranstaltung ist“, sagt die 35-Jährige, die als Grundschullehrerin in Gerlingsen und am Nußberg arbeitet.

Dem Lauftreff des TuS Iserlohn, bei dem bei ihren Eltern die Fäden zusammen laufen, hält sie seit rund zehn Jahren die Treue. „Als meine Mutter die Leitung in der Gruppe vier nicht mehr machen wollte, habe ich das übernommen“, berichtet sie von den Anfängen. Seither ist sie zweimal pro Woche (montags und mittwochs) jeweils um 18 Uhr am Seilersee und läuft von dort aus sieben bis acht Kilometer mit den Aktiven.„Ich bin stolz darauf, dass immer mindestens zehn Leute kommen, manchmal sind wir aber auch zwanzig “, so Sina Weist, die darüber hinaus vor allem im Dezember mit anpackt, wenn es gilt, die Weihnachtsfeier im „Klön-Eck“ zu organisieren und durchzuführen, und zum Abschluss der Silvesterlauf über die Bühne zu bringen ist.

Ursprünglich hatte sie mit dem Laufen nichts am Hut. Als Kind schwamm sie zunächst beim SV Iserlohn 95. Dann ging sie aus Sympathie zu einer Freundin mit zu den Eiskunstläuferinnen, die damals noch zur ERGI gehörten. Schließlich landete sie bei den von Dirk Iwanowski trainierten Rollhockey-Frauen. „Aber Mannschaftssport war ebenso wie Eislaufen nicht mein Ding, und da man ja sportlich irgendetwas machen soll, bin ich über meine Mutter zum Laufen gekommen“, berichtet Sina Weist von einem Schlüsselerlebnis, als es einen Sternlauf zur Landesgartenschau in Hemer gab, bei dem sie nicht wie gewünscht mithalten konnte.

Weil sie aber zu den Menschen gehört, die das, was sie anfangen, sehr ernst nehmen, ist sie tiefer in die Materie eingetaucht. Bei stets wechselnden Strecken („die denke ich mir immer vorher aus“) herrscht in ihrer Gruppe gute Stimmung. „Wir sind in der Nummerierung von eins (Anmerkung der Redaktion: langsam) bis acht (schnell) die letzte Gruppe, die noch eine Gehpause macht“, betont sie. Da wird auch gerne mal gequatscht, da steht das Gemeinschaftsgefühl im Vordergrund.

Auch in anderen Bereichen ist Oberflächlichkeit nicht ihr Ding. Als Grundschullehrerin war sie in Vollzeit in ihren Beruf gestartet, inzwischen unterrichtet sie nur noch zwei Tage pro Woche. Drei Tage in der Woche hat sie ein Studium in Paderborn aufgenommen. „Ich möchte Sonderpädagogin werden, da gibt es einen echten Bedarf. Lehrer sind heute doch mehr Erzieher“, hat sie festgestellt. Wenn sie die Prüfungen erfolgreich abgelegt hat, könnte sie sich durchaus ein Engagement an ihren jetzigen Schulen vorstellen.

Das Gemeinschaftsgefühl spielt eine besondere Rolle

Das hätte natürlich den Vorteil, dass sie weiter ihren Verpflichtungen beim Lauftreff nachkommen könnte. Dass ihr die Gruppenleitung ans Herz gewachsen ist, lässt sich unschwer erahnen. Aber auch sonst ist sie ganz offenkundig gerne Iserlohnerin und liebt den geregelten Alltag, zu dem die Yoga-Stunde am Mittwoch ebenso zählt wie der freitägliche Besuch beim Eishockey. Den Rest ihrer Freizeit verbringt sie mit ihrem Freund Martin. Der ist Arzt, dementsprechend viel beschäftigt und arbeitet in Köln.

Beim Silvesterlauf wird Sina Weist wieder die Funktion des Schlussläufers übernehmen. Am Montag vor Weihnachten war sie noch einmal mit ihrer Gruppe unterwegs. Traditionell führt diese Runde dann über den Weihnachtsmarkt, wo das Gemeinschaftsgefühl gefestigt wurde. Genau das ist auch ihr Anspruch an den Silvesterlauf: „Ich hege da keinen Wettkampfgedanken“, sagt sie und versichert, dass der Lauftreff auch künftig mit ihr rechnen kann.