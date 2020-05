Der TV Sundwig hofft auf den Sprung in die Landesliga

Iserlohn. Der Tischtennis-Bezirksligist ist aussichtsreichster Anwärter auf eine Wildcard. Auch der TTV Letmathe hat Ansprüche.

Die Auf- und Abstiegsregelungen ließ der Westdeutsche Tischtennisverband noch offen, als er vor vier Wochen die Saison 2019/20 für beendet erklärte. Das sorgte für Unruhe in den Vereinen, insbesondere in denen, die nun um ihre Aufstiegschance fürchten mussten. Dazu zählte auch Bezirksligist TV Sundwig. Zählte heißt in diesem Fall: Ganz sicher ist der Sprung in die Landesliga noch nicht geschafft, aber Abteilungsleiter Thorsten Schulte ist sehr optimistisch, dass er gelingt.

Die Grundlage dafür bildet der inzwischen gefasste Beschluss des Verbandsbeirates, der mehrere Punkte enthält, die für Freude in Sundwig gesorgt haben: Dazu zählt an erster Stelle die Zahl an Direktaufsteigern, die höher als üblich ist. Sechs statt vier Klubs dürfen aus dem Bezirk Arnsberg hoch. Nun lag der TV aber zum Zeitpunkt des Saisonabbruchs am 12. März auf Platz drei, mit einem Punkt Rückstand auf die Aufstiegsränge. Allerdings bestritt die Mannschaft auch ein Spiel weniger als die auf Rang zwei liegenden Tischtennisfreunde Olpe/Dahl-Friedrichsthal.

Sundwiger haben mehrere Eisen im Feuer

Doch exakt solche Konstellationen sind im Beiratsbeschluss berücksichtigt: „Vereine, die sich durch weniger ausgetragene Mannschaftswettkämpfe benachteiligt glauben, können bis 15. Mai einen Antrag an den Ausschuss für Erwachsenensport stellen, um entweder einer höheren Spielklasse oder der bisherigen zugeordnet zu werden“

Es handelt sich dabei um eine Art Wildcard, die zwar nicht in unbegrenzter Stückzahl vergeben wird, was Schulte aber nicht beunruhigt. „Den Antrag haben wir direkt gestellt, wir liegen unter dem Klubs, die das ebenfalls getan haben, an erster Stelle.“ Das ist aber nur eines der Eisen, das die Sundwiger im Feuer haben. Eisen Nummer zwei sieht Schulte in den Vereinen, die 20/21 lieber Bezirks- statt Landesliga spielen möchten. „Es gibt immer weniger aktive Spieler, dadurch werden Mannschaften zusammengefasst und es werden Plätze frei.“ Hinzu kommen Bezirksligisten, die zum Abbruch der Saison zwar ganz vorne standen, aber auf ihr Aufstiegsrecht verzichten. „Hat’s in den vergangenen Jahren immer gegeben“, weiß Schulte. Er rechnet damit, dass nach Fristablauf zeitnah entschieden wird, wer in welcher Liga starten darf – oder muss.

„Ich glaube auch, dass Sundwig hoch geht“, sagt Torben Majewski, Spieler und Sportwart von Ligakonkurrent TTV Letmathe, der knapp hinter dem TV Sundwig stand, als die Saison abgebrochen wurde. Trotzdem hat auch der TTV den Antrag auf Aufstieg gestellt. Die Chancen für seinen Verein stuft Majewski jedoch wesentlich geringer ein. „Wir liegen auf Platz drei dieser Wildcard-Rangliste. Und bevor ein Bezirksligist aufsteigen darf, werden die Landesligisten, die zuletzt auf einem Relegationsplatz standen, gefragt.“ Wenn das Letmather Team im Winter nicht einen sportlich herben Verlust hätte wegstecken müssen, stünde man jetzt aussichtsreicher da, blickt Majewski auf den Vereinswechsel des TTV-internen Topspielers Maik Israel.

Erleichterung: TTV-Jugend darf in der Liga bleiben

Perspektivisch viel wichtiger ist aus seiner Sicht, dass die zweite und dritte Nachwuchsmannschaft in Bezirksliga und Bezirksklasse bleiben darf. Beide stehen wie erwartet am Tabellenende. „Wir spielen ja auch als U13 in U18-Ligen. Dass die Jungs Lehrgeld zahlen müssen, war klar.“ Aber: Auf diesem hohen Niveau geht es – wann auch immer, 2020/21 weiter.