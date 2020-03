Der Plan war ja eigentlich, sich mit einer guten Leistung auf das Kellerduell am Freitag in Bergkamen einzustimmen, doch der ging gründlich daneben. Gegen eine spielfreudige Soester Mannschaft handelte sich der HTV die höchste Saisonniederlage ein und zeigte dabei eine Defensivleistung, die für den weiteren Abstiegskampf wenig Zuversicht weckt.





Handball-Oberliga: HTV Hemer - Soester TV 26:43 (15:23). Man kann auf personelle Probleme verweisen, denn Stammkeeper Patrick Spiller schaute wegen eines eingeklemmten Nervs ebenso so wie der noch gesperrte Philip Trattner. Und zu allem Überfluss zog sich Bastian Frenzel nach zehn Minuten eine vermutlich gravierendere Knieverletzung zu, was die ohnehin limitierten Möglichkeiten der Hemeraner im Rückraum weiter einengt. Aber damit allein war nicht zu erklären, weshalb es nach ordentlichem Beginn so drastisch abwärts ging.

Nach dem 9:10 geht es in Minutenschnelle bergab

Als Jonas Brieden einen Siebenmeter zum 7:7 verwandelte, war der HTV gut im Rennen, obwohl er sich einige schwache Abschlüsse leistete und Max Müller wenig hielt. Und es gab auch gute Angriffszüge mit gelungenen Anspielen an den Kreis. Aber Matijas Payas 9:10 war der letzte echte Kontakt, Soest setzte sich dann mit fünf Treffern in Folge ab. Wenn die Gäste das Spiel schnell machten, waren die Hemeraner überfordert. Sie bekamen keinen Zugriff, kassierten reichlich Treffer über die gegnerische Linksaußenposition und gestatteten Soest erschreckend viele freie Würfe. Dass in dieser Phase fast jeder Schuss ein Treffer war, konnte man nicht nur dem Torhüter anlasten. Er wurde von seinen Vorderleuten auch sträflich allein gelassen.

Der Tabellenfünfte bestimmte nach Belieben das Geschehen, er präsentierte sich als gut harmonierende Einheit, in der jeder wusste, was er zu tun hatte. Der HTV war hilflos, seine viel zu durchsichtig angelegten Angriffe stellten die Gäste vor keine Probleme, und wegen der eklatanten Lücken in der Abwehr standen beim Gang in die Kabine ernüchternde 23 Gegentreffer zu Buche. „Kommt Jungs, da geht noch was“, versuchte Hallensprecher Ditze Tuschen der Mannschaft Mut für die zweite Hälfte zu machen.

Es konnte nur noch um Schadensbegrenzung gehen, was jedoch nicht gelang. Zwischen den Pfosten stand nun Alexander Wizy, der ein paar Paraden mehr als ein Vorgänger zeigte und „nur“ 20 Treffer kassierte. Weil Soest nicht die letzte Konsequenz bewies und dem Gegner einige Freiräume gestattete, uferte der Rückstand nicht weiter aus. Aber nach dem 24:31 (47.) gelangen den Hemeranern, die sich längst aufgegeben hatten, nur noch zwei Treffer, während die Gäste wieder große Lust auf Tore entwickelten. Der HTV schloss unbedacht ab oder verlor den Ball, zeigte ein miserables Rückzugsverhalten und gestattete dem Gegner viele leichte Tore per Tempogegenstoß. Es war ein Klassenunterschied, und mit Oberliga-Handball hatte diese Vorstellung des HTV wenig zu tun.