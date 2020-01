Die Lösseler Trainingsabende passen besser

Wenn der TV Lössel und der Letmather TV am Samstag um 18.15 Uhr (Albert-Schweitzer-Halle) in der Handball-Bezirksliga die Klingen kreuzen, dann ist das für einen Protagonisten über den Derbycharakter hinaus eine ganz besondere Partie: Kevin Schon ist Rechtsaußen beim TVL und bestritt vor dieser Saison seine gesamte sportliche Laufbahn beim LTV.

Keine Frage: Für den 24-Jährigen ist das eine außergewöhnliche Situation, und ganz nebenbei scheint mit ihm auch die Favoritenrolle den Verein gewechselt zu haben. Bis dato waren es eigentlich immer die Letmather, die mit breiter Brust in diese Partie gehen durften, diesmal steht den Lösselern diese Rolle zu. Die haben sich zuletzt mit konstant guten Leistungen auf Rang drei vorgearbeitet und wollen diesen (Relegations-) Platz auch behalten.

Mit seinem Wechsel zum TV Lössel im letzten Sommer trug Kevin Schon seiner beruflichen Situation Rechnung. Als Leitwärter bei den Stadtwerken Iserlohn ist er für die Netze von Wasser, Strom und Fernwärme zuständig. Seine Ausbildung hat er zwar schon absolviert, doch in der Abendschule bastelt er zurzeit an einer Zusatzqualifikation als Elektrotechniker. „Da die Trainingsabende beim LTV und die Schule zusammenfielen, wäre dort nur noch die zweite Mannschaft in Frage gekommen. Also habe ich mir gedacht, dass ich künftig mit meinen Freunden beim TV Lössel zusammenspiele, denn das passte mit dem Training besser“, erzählt Schon, der zuletzt mit seinen präzisen Abschlüssen im Verfolgerduell ganz wesentlich zum Sieg gegen die SG Attendorn-Ennest beigetragen hat.

Bei den Lösselern zählte Kevin Schon schon lange Jan Quittmann, Daniel Stein und Niklas Strohhammer zu seinen Freunden. Die Harmonie untereinander zeigt sich mittlerweile auch auf dem Feld. „Es ist mir wichtig, dass ich Spaß am Handball habe, und den habe ich im Moment“, berichtet der Linkshänder. Der Wechsel zum TVL verlangte ihm nicht viel ab. „Beide Vereine unterscheiden sich eigentlich nicht großartig“, sagt er. Auf die Frage, ob man deshalb mittelfristig mal etwas gemeinsam im Letmather Handball macht, antwortet er diplomatisch: „Darüber habe ich mir noch keine Gedanken gemacht.“

Der TV Lössel ist erstmalswieder der Favorit

Anders sieht es mit dem Derby am Samstag in der Albert-Schweitzer-Halle aus. „Das ist schon etwas Besonderes, dass der TV Lössel als Favorit in dieses Spiel geht“, macht er deutlich. Kevin Schon räumt ein, dass dies für ihn aber sicher nicht das Außergewöhnliche am stets brisanten sportlichen Vergleich ist. „Wir sind alle heiß auf die Partie. Da ist es ganz gleich, auf welchem Platz die beiden Mannschaften stehen.“

Aktuell sei er noch nicht nervös, aber das komme früh genug. Beim TVL fängt man mit dieses Problem mit der „Dynamik einer Gruppe“ auf, wie Schon berichtet. Das war auch zuletzt gegen Attendorn so. Dort war er zunächst mehrfach am SG-Keeper gescheitert. „Aber dann war ich kurz auf der Bank und dort haben mir die Kollegen Mut zugesprochen, und nach der Pause hat es dann ja geklappt.“ Und somit steht nun die nächste Herausforderung ins Haus, bei der das Lösseler Kollektiv am Ende wieder jubeln will.