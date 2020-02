Die „Monte“ diesmal als Achterbahnfahrt

Monte Carlo/Iserlohn. Hemeranerinnen Steffi Edelhoff und Birgit Binder fahren bei der historischen Rallye nach acht Siegen auf Platz drei.

Das Wintermärchen blieb aus und die „Königin der Winterrallyes“ zeigte sich erstmals schnee- und eisfrei. Bei der Rallye Monte Carlo Historique gingen zum zwölften Mal in Folge die Hemeranerinnen Steffi Edelhoff und Birgit Binder an den Start, die mit acht Siegen in der Damenpokalwertung eine eindrucksvolle Bilanz aufweisen. Aber die angestrebte Titelverteidigung gelang nicht, sie landeten auf Platz drei und wurden 72. in der Gesamtwertung.

Mit ihrem Ford Escort RS 2000 des Baujahres 1973 gingen sie in Reims an den Start. Die weiteren 320 Teilnehmer aus 26 Nationen machten sich mit ihren historischen Fahrzeugen (Baujahre 1961 bis 1979) in Glasgow, Bad Homburg, Mailand, Athen, Barcelona und Monte Carlo sternenförmig auf den Weg nach Valence. Mit am Start waren auch die Rallye-Legenden Walter Röhrl, Rauno Aaltonen und Bruno Saby. Steffi Edelhoff zum Auftakt: „Wir sind erstmals nicht mit Spikes gestartet, sondern auf Winterreifen, weil für die 1000 Kilometer Verbindungsetappe kein Schnee angekündigt war.“

Erstmals mit Winterreifen statt mit Spikes gefahren

Mit dieser Strategie lag das Team richtig, allerdings hatten die Hemeranerinnen in den 24 Stunden mit der Müdigkeit zu kämpfen. „Wir haben jede Minute Vorzeit an den Zeitkontrollen für eine kurze Erholung genutzt“, berichtet Birgit Binder. Während sich bei einigen Fahrzeugen bereits bei der Anfahrt technische Defekte einstellten, lief der 47 Jahre alte Escort einwandfrei.

Die Hemeranerinnen starteten motiviert in die beiden ersten Wertungsprüfungen und setzten in der zweiten mit einem 25. Platz im Gesamtklassement ein Ausrufezeichen. Durch die gute Platzierung am ersten Tag schoben sie sich im Gesamtklassement nach vorne und starteten nach dem Regrouping von Platz 59. In den folgenden Wertungsprüfungen waren die Ergebnisse eher durchwachsen.

Edelhoff/Binder, die für das Historic Rallye und Racing Team Germany starteten, arbeiteten mit den Teamkollegen immer wieder an neuen Strategien. Steffi Edelhoff: „Die Ergebnisse glichen einer Achterbahnfahrt.“ Wie andere Teams auch taten sich die Hemeranerinnen schwer damit, zugewiesene Strafpunkte nachzuvollziehen. Denn sie waren der Überzeugung, absolut korrekt unterwegs gewesen zu sein. Dass die Zwischenergebnisse nicht sofort veröffentlicht wurden und Startpunkte nicht immer klar definiert waren, sorgte gleichfalls für Irritationen.

Das Team aus dem Sauerland ließ sich jedoch nicht entmutigen und setzte auf die Erfahrung, dass erst nach fünf Rallyetagen abgerechnet wird. Die beiden fuhren mit „Kurt“ insgesamt 2500 Kilometer und 15 Wertungsprüfungen sowie die „Nacht der langen Messer“. Auch der berühmte „Col de Turini“ zeigte sich erstmals schnee- und eisfrei, so dass einige Teams sogar auf Semi-Slick-Bereifung setzten.

„Nacht der langen Messer“ wieder ein Höhepunkt

Edelhoff: „Die Nacht wirbelt alle Ergebnisse durcheinander. Alle Teams sind völlig angespannt, weil die Autos in 30-Sekunden-Abständen gestartet werden und man die Scheinwerfer des nachfolgenden Fahrzeugs ständig im Nacken spürt.“ Wie jedes Jahr harrten motorsportbegeisterte Zuschauer an ihren Lagerfeuern entlang der Kehren aus und feuerten die Teams an.

Nach der Zielankunft meinte Birgit Binder: „Mit dem Ergebnis können wir zufrieden sein. Wir werden jetzt analysieren, was wir hätten besser machen können.“ Und Steffi Edelhoff zog nach dem abschließenden Galaabend in Monte Carlo ein positives Fazit. „Der gastgebende Automobile Club de Monaco will sich dafür einsetzen, dass mehr weibliche Teams an der Rallye teilnehmen und sich mehr für die Frauen im Motorsport engagieren. Das ist in unserem Sinne.“