Die Richtung stimmt, die Ausbeute nicht

Duelle mit dem Tabellenführer sorgen bei den Roosters für Gesprächsstoff. Mitte Dezember gab es am Seilersee das 1:0 gegen Red Bull München mit Nachwuchsgoalie Jonas Neffin als Matchwinner. Am Sonntag in Bayern verloren die Iserlohner nach einer turbulenten Partie und Zwei-Tore-Führung mit 5:7. Zwischen den beiden Duellen mit dem Starensemble von der Isar erlebten die Sauerländer zwei höchst gegensätzliche Serien.

In der Defensive wird die Besetzung immer dünner

Denn dem Heimsieg im Dezember folgten sechs Pleiten in Serie mit nur neun Torerfolgen. In den anschließenden sechs Partien trafen die Iserlohner 22 mal ins Schwarze und holten zehn Punkte – trotz der Niederlage vom Sonntag. Die lange Zeit mit Abstand offensivschwächste Mannschaft der Liga hat das Toreschießen entdeckt, und umso mehr ärgert es Trainer Jason O’Leary, dass fünf Treffer in München nicht für wenigstens einen Zähler gereicht haben. „Wir haben unsere Chancen genutzt, aber defensiv war es leider etwas chaotisch“, meinte der Coach. Vor allem die Hektik nach eigener 4:2-Führung ging ihm gegen den Strich, und betonte seien Enttäuschung über das Endresultat.

Das hatte aber auch mit der weiteren Schwächung der ohnehin dünn besetzten Defensive zu tun. Ryan O’Connor schied zu Beginn des zweiten Drittels verletzt aus. Wie lange der Verteidiger aussetzen muss, vermochte der Trainer nicht zu sagen. Zu allem Überfluss machte Erik Buschmann im Laufe des Spiels ein Virus zu schaffen, so dass er vorsichtshalber nicht mit der Mannschaft im Bus zurückreiste. Die Tour aus Bayern war wegen widriger Straßenverhältnisse erst am Montagmorgen um 6 Uhr beendet.

Jason O’Leary lässt trotz des wieder auf zwölf Punkte angewachsenen Rückstandes auf Rang zehn keinen Zweifel daran, dass die Play-off-Teilnahme das Ziel bleibt. Aber er weiß auch, dass die aktuellen Personalprobleme die Realisierung mächtig erschweren.

Zuversichtlich stimmt ihn jedoch das gestärkte Selbstvertrauen. „Die Mannschaft tritt jetzt anders auf auf als noch vor ein paar Wochen. Der Gaube an das eigene Können ist da“, meinte der Coach und verweist auf das Schwenningen-Spiel und die Reaktion auf den Rückstand. „Niemand ist in Panik verfallen, alle waren sicher, das wir das noch drehen würden.“ Was ja auch geklappt hat.

Die jüngste Entwicklung stellt den Trainer natürlich zufrieden, schließlich könnte eine zentrale Aufgabenstellung an diese (Aufbau-) Saison erfüllt werden. „Aber nur besser zu werden reicht mir nicht. Ich will in die Play-offs“, sagt O’Leary,.Und damit dürfte klar sein, dass am kommenden Wochenende mit den partien gegen Wolfsburg und in Düsseldorf sehr intensiv gepunktet werden muss, um die Chance zu wahren.