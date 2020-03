Die Samurai sind gut aufgestellt

Iserlohn. Iserlohner Skaterhockey-Bundesligist startet mit Spiel in Essen in die neue Saison.

Traditionell am ersten März-Wochenende beginnt in der Skaterhockey-Bundesliga die Saison. Für den heimischen Vertreter IH Samurai Iserlohn hat der Spielplangestalter gleich eine besondere Herausforderung vorgesehen, müssen die Iserlohner doch am Samstag um 18.30 Uhr beim amtierenden Meister und zweifachen Europapokalsieger Essen antreten. Im ersten Heimspiel in zwei Wochen kommt dann Vizemeister Kaarst in die Heidehalle.

Zusammen mit der dritten Partie, die am 4. April in Augsburg stattfindet, ist daher die Zielsetzung für den Auftakt bei der Mannschaft um Trainer Waldemar Banaszak, der in seine zweite Saison geht, recht bescheiden. „Drei Punkte aus den ersten drei Spielen wären schon okay“, sagt Routinier Marcel Brozé, der ebenso wie der 41-jährige „Super-Oldie“ Pascal Poerschke eine weitere Saison für die Waldstädter absolvieren wird.

Wichern fällt wegen Verletzung komplett aus

Insgesamt sieht Coach Banaszak die Samurai gut aufgestellt für die neue Serie. Der Kader umfasst 19 Akteure, von denen Konstantin Wichern nach einer schweren Verletzung beim Eishockey vermutlich kein Spiel bestreiten wird. „Da fehlen uns mal eben 50 Scorerpunkte, dennoch glaube ich, dass die Mannschaft stärker besetzt ist als in der letzten Saison“, so der Coach, der neben den Samurai auch das Eishockey-Team der Eisadler Dortmund betreut.

Neu bzw. wieder dabei sind Dominik Bialke und Kevin Orendorz, die beide vom Absteiger Highlander Lüdenscheid zurückgekehrt sind. Auch Keeper Sven Rotheuler ist diesen Weg gegangen, und von den Junioren stößt Jan-Luca Otte zum Team. Abgänge gibt es dagegen keine, so dass man mit drei Torhütern, sieben Verteidigern und acht Angreifern (Wichern wäre der neunte) ganz ordentlich ausgestattet ist.

Zielsetzung mit diesem Kader ist das Erreichen der Play-offs, also Platz acht - in dieser Serie die einzige Möglichkeit, den Klassenerhalt zu erreichen. Die Liga spielt nur noch mit zehn Mannschaften. Für die beiden Absteiger aus Lüdenscheid und Düsseldorf ist mit den Red Devils Berlin nur ein Neuling hinzugekommen. Als Topfavoriten haben nicht nur die Iserlohner Titelverteidiger Essen auserkoren. Gute Chancen werden auch Kaarst eingeräumt.

Bis zum letzten Hauptrundenspiel am 19. September gegen Köln wollen die Iserlohner ihre Ziele umgesetzt sehen. Entzerrt wurde der in den letzten Jahren oftmals mit vielen Spielen belegte Zeitraum in den Sommerferien. Diese sind diesmal nahezu spielfrei.

Einen echten Höhepunkt für den amtierenden Pokalsieger stellt die Teilnahme am Europapokal dar, der in Essen steigt. Und damit ist man wieder beim samstäglichen Auftakt, für den sich das Team gerüstet fühlt. „Wir gehen im Training ein ordentliches Tempo“, berichtet Marcel Brozé. Und Waldemar Banaszak ergänzt: „Vielleicht ist es ganz gut, gleich zu Beginn gegen die starken Gegner zu spielen.“

Um die nötige Form zu finden, bestritt das Team zwei Testspiele gegen Zweitligist Menden. Das erste wurde 13:1 gewonnen, das zweite vorzeitig beendet, nachdem beide Teams aneinandergerieten.

Der IHS-Kader - Tor: Marc Dorn, Daniel Schneider, Sven Rotheuler. - Abwehr: Josef Schäfer, Marius Riepe, Nils Albrecht, Pascal Poerschke, Max Jung, Dominik Bialke, Marcel Brozé. - Angriff: Tim Linke, Niels Hoffmann, Noel Riepe, Ted Zeitler, Kevin Orendorz, Nico Bongard, Jan-Luca Otte, Patrick Bongard, Konstatin Wichern.