Echtes Statement der Kangaroos

Das war ein Statement, das so nicht zu erwarten war. Nach vier Niederlagen in Folge fanden die Iserlohn Kangaroos im bislang wichtigsten Saisonspiel gegen den punktgleichen Aufsteiger aus Düsseldorf zur Bestform und fegten den Kontrahenten mit 25 Punkten Differenz aus der Halle.





2. Basketball-Bundesliga ProB Nord: Iserlohn Kangaroos - ART Giants Düsseldorf 98:73 (24:18/55:42/79:58). Es war eine lange nicht mehr erlebte Galavorstellung der Gastgeber. Die spielten endlich so, wie es sich die Macher erhofft hatten. Stark in der Verteidigung, wo die Gäste keine Chance zur Entfaltung bekamen und mit viel Übersicht im Angriff. Es gab durchweg schnelle Passfolgen, an deren Ende der freie Mann Maß nehmen konnte. Der trug schon vor der Pause häufig den Namen Chris Frazier. Der Flügelspieler eröffnete mit zwei Dreiern zum 6:6 (3.) die Partie, und war auch in der Folgezeit der Dreh- und Angelpunkt.

Spielmacher Cooper hatte nur einen kurzen Auftritt

Derweil zeigten die Gäste Nerven - auch weil Iserlohn in Halbzeit eins weniger Fouls als die Düsseldorfer kassierte. Besonders hart traf es Spielmacher Cooper, der sich nur 13 Minuten auf dem Feld befand und nach einem technischen und einem unsportlichen Foul disqualifiziert wurde (29.). Als dieser nach seinem dritten persönlichen Fehler schon früh auf die Bank geholt wurde (6.), setzten sich die Hausherren über 18:11 (7.) und 32:24 (14.) deutlicher ab. Und die Iserlohner setzten dem Gegner weiter mit intensiver Verteidigung zu, trafen zudem sensationelle zehn ihrer 15 Dreier vor der Pause. Absolutes Highlight war dabei der „Buzzerbeater“ des stark verbesserten Malte Schwarz mit der Pausensirene.

Nach dem Seitenwechsel offenbarten die Gastgeber nur kurzzeitig Probleme. Düsseldorf verkürzte leicht (56:47), doch dann war da ja noch Frazier, der zwei Dreier nachlegte. Ruben Dahmen und Schwarz besorgten die Treffer 13 und 14, und schon es hieß 71:50 (26.). Danach wurde es etwas zerfahrener, doch die Hausherren blieben der Chef im Ring, obwohl man bei der bis dato hundertprozentigen Freiwurfausbeute drei Chancen ausließ.

Beim 88:58 war die Partieendgültig entschieden

Letzte Zweifel beseitigten die Waldstädter vor großer und begeisterungsfähiger Kulisse direkt zu Beginn des Schlussviertels. Jonas Buss, Elijah Allen per Dreier und Moritz Schneider mit vier Punkten stellten das Resultat auf 88:58 (32.). Spätestens jetzt erlahmte der Widerstand beim Aufsteiger, der über weite Strecken nicht als Mannschaft, sondern als Anhäufung von guten Individualisten auftrat. Am Ende völlig konsterniert, hatten die Gastgeber wenig Mühe, die Partie nach Hause zu bringen. Mit den Dreiern 16 und 17 (bei einer rekordverdächtigen Trefferquote von 59 Prozent) durch Frazier und R. Dahmen wurde der sechste Saisonsieg souverän eingefahren.

Nach Spielschluss genossen die Iserlohner endlich einmal wieder das Bad in der Menge. Mittendrin Kapitän Joshua Dahmen, der trotz eines gerissenen Bandes im Fußgelenk zehn Minuten mitwirkte und damit erneut das kämpferische Vorbild eines Teams war, das endlich sein Vermögen abrief.