Iserlohn. Die Offensivschwäche wirft die Roosters immer weiter zurück, und jetzt kommt Augsburg.

Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Ein Königreich für einen Torjäger

Die Roosters und ihre schwache Offensivabteilung: Das ist das Kernthema der laufenden DEL-Saison, und es sieht nicht danach aus, dass sich mit dem vorhandenen Personal daran noch viel ändern wird. Christian Hommel, der Manager, will nach dem ernüchternden 0:1 gegen die Düsseldorfer EG nicht um den hießen Brei herumreden. „Die letzte Saison war auch nicht sonderlich erfolgreich, aber da gab es wenigstens Tore und Action zu sehen.“ Jetzt ist das anders, ein Gegentreffer kann ein Spiel entscheiden.

Und wie der am zweiten Weihnachtstag zustande kam, bringt Hommel auf die Palme. „Solche Fehler beim Wechsel dürfen erfahrenen Leuten nicht passieren,“ spricht er ein zentrales Problem am. „Wir müssen wissen, dass Fehler sofort bestraft werden, denn wir können nicht mal eben drei, vier Tore aufholen.“ Was ihn am Donnerstag besonders ärgerte, war die Tatsache, dass man den vielen gut gelaunten Fans nicht mehr bieten konnte, denn für deren Unterstützung hat er ein dickes Lob parat.

Hommel will Janik Möser gern weiterverpflichten

Der Manager arbeitet intensiv an den Planungen für die neue Saison, und er weiß, dass ihm die Torjäger nicht auf dem Silbertablett serviert werden. „Und ich brauche Leute, die unbedingt nach Iserlohn wollen.“ Aktuelle Spieler vom Konzept zu überzeugen, ist deutlich leichter, wie die Vertragsverlängerung von Ryan O’Connor beweist. „Spieler von außerhalb schauen auf die Tabelle und auf die Kohle, und damit wird es schwieriger.“ Hommel hat jedoch nicht die Absicht, nach der Saison wieder 15 Spieler auszutauschen, und er stellt sich bei einigen Akteuren die Frage, wie sie wohl mit besseren Nebenleuten auftreten würden.

„Zentrales Thema unseres Scoutings ist das Scoring. Ich denke, dass wir im Tor und in der Abwehr ganz solide aufgestellt sind“, sagt der Manager. Und weiter: „Wenn wir auf die Kirmes gehen und zehn Schuss haben, dann bekommen wir nur die Rose und nicht großen Teddybären.“

Hommel kündigt an, alle Personalfragen inklusive Trainer für die kommende Saison ohne Emotionen und sachlich anzugehen. Eine muss schnell geklärt werden. Allrounder Janik Möser ist von den Adlern Mannheim nur bis zum Jahresende ausgeliehen, und ihn würden die Roosters gern behalten. Hommel steht in Kontakt mit dem Meister, ein Ergebnis muss zwangsläufig in den nächsten Tagen vorliegen.

Bis zum Jahresende wird sich personell ansonsten wenig tun. Marko Friedrich leidet weiter unter den Folgen seiner Gehirnerschütterung. Bei Belastung treten weiterhin Beschwerden auf, so dass ein Comeback nicht in Sicht ist. „Wir erinnern uns ja noch an den Fall Jeff Giuliano und werden sehr vorsichtig sein“, betont Hommel. „Aber Marko fehlt uns enorm. Und auch Tim Fleischer fehlt uns.“ Der spielt derzeit mit der deutschen U20-Nationalmannschaft bei der WM in Tschechien.

Gegen die Augsburger Panther wird der Kader an diesem Samstag somit unverändert bleiben, aber Trainer Jason O’Leary plant einige Umstellungen. Dass Anthony Peters im Tor stehen wird, ist die eine, die Veränderung der Angriffsformationen die andere. Wie diese ausfallen werden, wollte der Coach noch nicht sagen. „Aber ich muss einfach etwas probieren, um mehr Offensivpower zu erzeugen.“

O’Leary fordert mehr gute Abschlusse und schlaueres Agieren mit der Scheibe, denn nach fünf Niederlagen in Serie wird es langsam Zeit für die Trendwende. „Aber Augsburg ist eine erfahrene und eingespielte Mannschaft, und eigentlich überrascht es mich, dass die nicht weiter oben stehen“, sagt der Trainer. Er sieht die Panther in allen Mannschaftsteilen gut besetzt, weiß aber auch, dass das nicht über Erfolg oder Misserfolg der Roosters entscheiden wird. „Es liegt an uns. Wir müssen endlich wieder Tore schießen.“