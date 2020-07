Ein Projekt in der Warteschleife

Letmathe. Mit der Aktion „Tischtennis verbindet Menschen“ hat der TTV Letmathe viel vor.

Grünes Licht für ein ambitioniertes Programm gibt es schon lange, doch die praktische Umsetzung lief in Coronazeiten absolut nicht planmäßig. Denn eigentlich hätte der TTV Letmathe sein Projekt „Tischtennis verbindet Menschen“ schon im Frühjahr mit Leben erfüllt, aber Corona stoppte die Arbeit. Das Förderprogramm „LEADER“ widmet sich der Regionalentwicklung und damit auch der Lenneschiene, und der heimische Tischtennisklub bewarb sich mit einer überzeugenden Präsentation.

Förderprogramm ist auf vier Jahre ausgelegt

Fördermittel in Höhe von gut 101.000 Euro stehen für den Verein bereit, und zwar für die gesamte Projektlaufzeit, die ursprünglich von Mitte 2020 bis Mitte 2023 vorgesehen war. Ehe der Eindruck entstehen kann, der TTV schwimme nun im Geld, skizziert der Vorsitzende Emre Yenen die Rahmenbedingungen. „Letztlich ist es so, dass wir die Kosten unserer Arbeit erstatte bekommen, und die werden wahrscheinlich zu zwei Dritteln auf das Personal entfallen.“ Zwei Halbtagskräfte sollen eingestellt werden, um außer in Schulen und Kindergärten auch in Senioren- und Behinderteneinrichtungen Tischtennis anzubieten. „Es ist im Moment ja nicht denkbar, etwa in Altenheimen mit dem Übungsprogramm zu beginnen. Wir müssen abwarten.“

Grundlegende Zielsetzung ist es, Menschen verschiedener Altersgruppen für den Sport zu begeistern und darüber hinaus auch Turniere anzubieten, zu denen Aktive aus der gesamten Region Lenneschiene eingeladen werden sollen. Zur erfolgreichen Umsetzung gehören neben qualifizierten Trainern auch geeignete Arbeitsmaterialien. „Wir müssen Tischtennisplatten für die jeweiligen Einrichtungen sowie Bälle anschaffen, und wir wollen auch die Möglichkeit haben, Videoaufzeichnungen zu erstellen“, gibt Yenen Einblick in die Pläne.

Wann sie verwirklicht werden können, vermag er derzeit nicht zu sagen. „Wir wollen nichts riskieren. Corona-Verdachtsfälle in Zusammenhang mit unserem Projekt wären absolut kontraproduktiv.“ Deshalb stellt er sich gedanklich schon auf einen Startschuss erst im nächsten Jahr ein.