Ein starkes zweites Drittel reicht den Roosters nicht

Iserlohn Gegen die DEG gibt es für die Iserlohner ein Wechselbad der Gefühle: 1:4 - 5:4 - 5:6, und wieder geht ein Westduell verloren

Gegen die DEG können die Roosters offenbar auch in der Corona-Saison nicht gewinnen. Aber was war das diesmal für ein Spiel! Ein völlig missratenes erstes Drittel, einen bärenstarkes zweites, aber dann fehlte doch ein wenig die Power, um auf der Siegerstraße bis ins Ziel zu marschieren. Die Düsseldorfer verließen dieses Wechselbad der Gefühle als glücklicher aber nicht unverdienter Sieger.

Iserlohn Roosters – Düsseldorfer EG 5:6 (1:4, 4:0, 0:1, 1:0) n.V. Verdientes Lob hatten die Roosters nach ihrem überzeugenden Auftritt gegen Berlin eingeheimst, und das schien sie gegen den Westrivalen selbstzufrieden gemacht zu haben. Die DEG wird schließlich nicht so stark eingeschätzt wie die Eisbären, so dass man sich Vorteile ausrechnen durfte. Aber vom ersten Bully an wirkten die Gäste galliger und spritziger, Iserlohn lief oft hinterher und hatte Mühe, einmal Druck auf den Gegner auszuüben. Daran änderte auch die Führung nach sechs Minuten nichts. Der Angriff, den Brent Aubin nach Jentzschs maßgerechtem Pass vollendete, war allerdings sehnenswert.

Hier ließen die Düsseldorfer dem Gegner einmal so viel Platz, wie er ihnen regelmäßig vor dem Iserlohner Tor gewährt wurde. Den Ausgleich in Unterzahl durch Careys Schuss genau in den Winkel konnte man den Gastgebern nur bedingt ankreiden, aber was dann binnen fünf Minuten folgte, war schon ziemlich ernüchternd. Im Mittelpunkt stand Debütant Janick Schwendener im Roosters-Tor, der bei zumindest zwei der drei Gegentreffer ziemlich unglücklich aussah. Aber ihm die Schuld am herben Rückstand zur ersten Pause zu geben, wäre zu kurz gegriffen. Die Sauerländer investierten einfach zu wenig, wirkten fahrig und unkonzentriert, und das rächte sich bitter.

Immerhin ging es in Überzahl in den zweiten Abschnitt, und dass die Iserlohner Spezialisten in ihren Reihen haben, weiß man seit dem Berlin-Spiel. Düsseldorfs Zanetti hatte die Kühlbox zwar gerade wieder verlassen, als es hinter Pantkowski einschlug, aber Casey Baileys Treffer war da schon in Vorbereitung. Ehe sich Iserlohns Paradereihe daran machen konnte, das Spiel zu drehen, musste jedoch erst eine Unterzahl überstanden werden. Aber jetzt stand eine andere Roosters-Mannschaft auf dem Eis, die agierte und nicht nur reagierte, die gut verteidigte und auch auf den immer sicherer werdenden Schwendener bauen konnte. Vor seinem Tor passierte nicht mehr allzu viel, denn Iserlohn gab den Takt vor.

Olimbs Fehlpass landete bei Alex Grenier, der den ideal postierten Casey Bailey sah – 3:4 (27.). Zweieinhalb Minuten später: Grenier tankt sich durch, blockt seinen Gegenspieler mit einer Drehung geschickt ab und bedient diesmal Joe Whitney mustergültig: Ausgleich!

Danach gönnten sich die Hausherren eine kleine Verschnaufpause, hatten aber weiter alles im Griff. Und gut vier Minuten vor Drittelende war das Spiel endgültig gedreht. Der glänzende Grenier mit der dritten Torvorlage in Folge, und Bailey stockte sein Saisonkonto auf Treffer Nummer sieben auf.

Aber er half dann zu Beginn des letzten Drittels den Rheinländern mit einer unnötigen Strafe auf die Sprünge. Wieder nutzte die DEG die Überzahl, und der Ausgleich war genau das Erfolgserlebnis, das dieser angeschlagene Gegner jetzt brauchte. Denn fortan gaben die Gäste den Ton an. Sie drängten mit Macht, nahmen Schwendeners Gehäuse unter Beschuss und waren dem sechsten Treffer näher als die Roosters. Doch die wehrten sich und hatten durch Lautenschlager und Friedrich im Finish ausgezeichnete Möglichkeiten.

Aber es wurde für sie noch einmal richtig eng, als Grenier eineinhalb Minuten vor Schluss auf die Strafbank musste. Sollte die DEG zum dritten Mal die Überzahl nutzen? Mit Glück und Geschick retteten sich die Roosters in die Overtime, in der sie aber zu keiner echten Chance zum siegbringenden Treffer mehr kamen. Das übernahm Düsseldorf in Person von Fischbuch, der einen Iserlohner Fehlpass nutzte und den Schlusspunkt unter eine wahrhaft abwechslungsreiche Partie setzte.

Roosters: Schwendener – Ankert, Baxmann; Raymond, Johnston; Riefers, Orendorz; Buschmann – Aubin, Raedeke, Lautenschlager; Bailey, Grenier, Whitney; Fleischer, Jentzsch, Friedrich; Proske, Weidner, Samanski.

Düsseldorf: Pantkowski – Jensen, Cumiskey; Nowak, Ebner; Johannesen, Zanetti; Eder - Fischbuch, Olimb, Alanov; Flaake, Barta, Kammerer; From, Carey, Karachun; Ehl, Buzas, Jahnke.

Tore: 1:0 (5:47) Aubin (Jentzsch, Baxmann), 1:1 (8:42) Carey (Barta, Kammerer/5-4), 1:2 (11:56) Barta (Johannesen, Flaake), 1:3 (13:33) Fischbuch (Alanov, Ebner), 1:4 (16:57) Fischbuch (Zanetti, Alanov), 2:4 (20:39) Bailey (Whitney, Grenier), 3:4 (26:01) Bailey (Grenier), 4:4 (28:33) Whitney (Grenier), 5:4 (35:18) Bailey (Grenier, Whitney), 5:5 (42:56) From (Fischbuch, Karachun/5-4), 5:6 (62:19) Fischbuch (Cumiskey, Olimb).

Schiedsrichter: Iwert/Steingross. – Strafminuten: 8 – 2. -

Zuschauer: 408 Pappkameraden

Roosters-Trainer Jason O’Leary: „Das erste Drittel war richtig schlecht, das sah aus, als hätten wir unsere DNL-Mannschaft aufgeboten. Das zweite Drittel war dann wirklich gut, das dritte ziemlich ausgeglichen. War haben trotz des schwachen Beginns immerhin einen Punkt geholt.“