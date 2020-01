Eine Anzeigetafel als Totalschaden

Vor knapp neun Jahren wurde die Großsporthalle am Hemberg, die heutige Matthias-Grothe-Halle, eingeweiht. Seinerzeit gab es Lob von allen Seiten für alle Beteiligten an der Realisierung dieses Vorzeigeprojekts. Die großzügig bemessene Anlage blieb unterhalb des geplanten Kostenrahmens und wurde im vorgegebenen Zeitrahmen fertiggestellt - bei größeren Bauprojekten in Deutschland in der jüngeren Vergangenheit nicht immer der Normalfall.

Im Laufe der Jahre gab es mehrfach kleinere Probleme mit Teilen der Technik und der richtigen Temperatur in der Halle. So bildete sich gerade bei größeren Kulissen häufiger ein Feuchtigkeitsfilm auf dem Parkett, der für die ein oder andere Rutschpartie sorgte. Durch ein ausgetüfteltes Vorgehen wurden aber inzwischen Wege gefunden, die ohne Klimaanlage ausgerüstete Halle auch dann optimal zu belüften, wenn sie bis auf den letzten Platz ausgelastet ist und draußen höhere Temperaturen herrschen.

Der Regen dringt an einer Stelle durch die Hallendecke

Nun aber kommt die Feuchtigkeit von anderer Stelle. So mussten beim Spiel der Iserlohner Kangaroos gegen die Lippebaskets aus Werne in der 2. Basketball-Regionalliga am vergangenen Freitag große Kübel in der Ecke unterhalb der Anzeigetafel aufgestellt werden. Nach tagelangen Regenfällen tropfte es von der Hallendecke an dieser Stelle auf den Parkettboden.

Hermann Noll vom Kommunalen Immobilienmanagement der Stadt Iserlohn (KIM) wird sich die Sache im Laufe des heutigen Tages mit einem Dachdecker anschauen. Fakt ist, dass ein Wassereintritt nach gerade einmal neun Jahren ungewöhnlich ist, möglicherweise ist eine bei einem Sturm beschädigte Aufkantung des Daches die Ursache.

Und just an jener Stelle, wo das Wasser in die Halle eindringt, gibt es noch ein zweites Problem. Schon bei der Partie am 7. Dezember gegen Oldenburg versagte die Anzeigetafel ihren Dienst. Im Spiel selbst behalf man sich mit einer Notlösung (Kombination aus LED-Tafel und Tischanzeige). Für baldige Abhilfe schien gesorgt, zum Spiel gegen Schwelm am 21. Dezember sollte die hilfreiche Informationstafel (sie zeigt Restspielzeit/Auszeiten/Teamfouls/Fouls der einzelnen Akteure an) wieder in Ordnung sein. Stattdessen gab es in diesem Duell erneut eine Notlösung zu sehen. Mit Hilfe eines angemieteten Beamers wurde zumindest das Ergebnis auf einer vor der eigentlichen Tafel aufgespannten Leinwand dargestellt.

Das hatte prompt zur Folge, das eine Meldung, vermutlich einer gegnerischen Mannschaft, an die 2. Basketball-Bundesliga erging. Mit der sind die Kangaroos auch heute eng im Dialog, denn auch am vergangenen Wochenende beim Spiel gegen Bernau musste wieder die Notlösung herhalten. Ein zwischenzeitlicher, aufwendiger Reparaturversuch mit in eigens in China bestellten und kurz vor Weihnachten in Iserlohn eingetroffenen Ersatzteilen schlug fehl. Der Hersteller selbst konnte für die Tafel keine Teile mehr liefern, dafür sei sie zu alt. Einen kurzen Moment funktionierte die Tafel nach der Reparatur eines der defekten Module, danach gab es einen erneuten Kurzschluss.

Neue Tafel verschlingt einenfünfstelligen Betrag

Inzwischen ist klar, dass die Tafel ein wirtschaftlicher Totalschaden ist, und deshalb hat das Sportbüro der Stadt Iserlohn bereits vor einer Woche in einem vereinfachten Verfahren eine Ausschreibung für eine neue Tafel vorgelegt. Diese läuft bereits am heutigen Donnerstag aus, so dass nun auf eine schnelle Lösung gehofft werden kann. Angeschafft werden soll das Topmodell „FIBA 1“, das vermutlich einen fünfstelligen Betrag verschlingen wird.

„Die Stadt Iserlohn bemüht sich sehr. Wir sind dafür sehr dankbar“, sagt Zlata Dahmen von der Geschäftsstelle der Iserlohn Kangaroos. Man habe zudem die Probleme mit der Ligenleitung offen kommuniziert, so dass auch von dieser Seite keine Strafe gegen die Kangaroos verhängt wurde, sondern Verständnis für die Situation in Iserlohn gezeigt wird, weil sich so schnell etwas tut. „Wenn erkennbar ist, dass an einer Lösung gearbeitet wird, ist das gut. Wir haben einen Konsens gefunden“, so Dahmen. Bis die neue Anzeigetafel in Iserlohn eingetroffen ist und schließlich auch montiert werden kann, wird es also weiterhin die Beamer-Lösung geben.