Eine richtungweisende Partie

Vorweihnachtlicher Jahresendspurt für die ProB-Basketballer der Iserlohn Kangaroos. Zum vorletzten Heimspiel 2019 kommt am Samstag das punktgleiche Farmteam aus Oldenburg an den Hemberg. Da beide Mannschaften am unteren Ende der Tabelle zu finden sind, ist diese Partie definitiv richtungweisend.

Die ebenso wie die Kangaroos in den vergangenen Jahren deutlich weiter oben in der Tabelle angesiedelten Niedersachsen absolvieren bislang eine schwierige Saison. Alle drei Siege wurden daheim errungen. Zuletzt fiel der Erfolg beim 90:71 gegen Dresden souverän aus. In der Partie davor unterlag man in Münster hauchdünn 56:58. In beiden Fällen wirkte der Ex-Iserlohner Marcel Keßen mit, der bislang erst drei Partien in diesem Team bestritten hat, im Schnitt aber 21 Punkte erzielt und mehr als elf Rebounds abgreift. Eigentlich für das Bundesligateam vorgesehen, hat die Tabellensituation die Verantwortlichen in Oldenburg veranlasst, ihn einzusetzen.

Dieser Umstand zeigt, wie wichtig die Partie ist. Doch nicht nur den Center müssen die Iserlohner beachten. Da sind auch noch Topwerfer Drijencic, Youngster Hollatz und der aus Berlin gekommene Drescher, die mit vielen anderen Talenten zusammen stets für eine Überraschung gut sind. Und dass alle Talente dabei sein werden, daran gibt es kaum Zweifel, da die Bundesligamannschaft erst Sonntag spielt.

Trotz aller Klasse des Gegners schauen die Kangaroos aber vor allem auf ihre eigene Leistung, und die sollen nach dem Sieg in Wedel die nötige Konstanz in allen Bereichen zeigen. Ganz oben auf dem Wunschzettel von Trainer Milos Stankovic steht aber die Defensive, die in Hamburg der Schlüssel zum Erfolg war und auch gegen Oldenburg die Richtschnur sein soll.

Fakt ist, dass eine Niederlage der Iserlohner in diesem Spiel den Druck weiter steigen lässt. Schon am kommenden Samstag geht es zum Rückspiel nach Niedersachsen (und dann ist das BBL-Team sogar spielfrei). Eine Woche später erwarten die Kangaroos im Derby Schwelm.

Is. Kangaroos - Baskets Oldenburg

Sa., 19.30 Uhr, Matthias-Grothe-Halle

Kangaroos: Frazier, Ziring, M. Schwarz, J. Dahmen, Teucher, Brkic, Buss, Allen, R. Dahmen, Schneider.

Letzte Resultate - Iserlohn: 74:64 (A) Wedel, 85:87 (H) Bochum. - Oldenburg: 90:71 (H) Dresden, 56:58 (A) Münster. - Gesamtbilanz gegen Oldenburg: 6 Spiele, 4 Siege, 2 Niederlagen. - Saison 2018/19: 71:76 (A), 101:97 n.V. (H).