Einer für alles beim FC Iserlohn

Langweile kann bei einem Mann mit dieser Aufgabenfülle so schnell nicht aufkommen. Als im vergangenen Jahr die von Stefan Friedberg geleitete Frauen- und Mädchenfußballabteilung des FC Iserlohn nach einigen Rückzügen personell neu strukturiert werden musste, fielen Simon Naujoks etliche zusätzliche Aufgaben zu.

Er war einmal lediglich Coach der in der Bundesliga spielenden B-Juniorinnen, bei denen er nun als Co-Trainer fungiert. Im Gegenzug hat er aber nach Thorsten Kriegesmanns Ausscheiden die sportliche Leitung übernommen und ist zudem Cheftrainer der in der Landesliga spielenden Frauenmannschaft, seit sich die Wege von Verein und Daniel Knapp trennten. „Ich bin jetzt zwar täglich mit einer Mannschaft beschäftigt, aber es gibt in der ganzen Woche keine Überschneidungen bei Training und Spielen, so dass ich das gut koordinieren kann“, sagt der 31-Jährige.

Natürlich muss er die Frage beantworten, welche persönliche Motivationen hinter dieser Aufgabenfülle und dem damit verbundenen Stress steht. „Viele Spielerinnen der Frauenmannschaft habe ich in der Jugend trainiert, die konnte ich nicht hängen lassen,“ erläutert der Sport- und Fitnesskaufmann. Und weil er nun einmal ausgezeichnete Perspektiven dieser Abteilung sieht, reizte es ihn auch, die sportliche Verantwortung für alle vier Mannschaften zu übernehmen.

Neben Frauen und U17 gibt es schließlich auch noch eine U15 und eine U16, und bei allen läuft es nach seiner Einschätzung absolut rund. „Wir haben in allen Mannschaften eine tolle Trainingsbeteiligung, gut besetzte Kader und wirklich gute Voraussetzungen für eine starke zweite Serie.“ Die beginnt für das personell unverändert gebliebene Bundesliga-Team bereits am 25. Februar mit der Partie bei Spitzenreiter SGS Essen. Unter der Regie des neuen Cheftrainers Sercan Engin hat der Klassenerhalt oberste Priorität, und mit zwölf Punkten auf dem Konto und sieben Zählern Distanz zum ersten Abstiegsplatz sieht es eigentlich gut aus. „Aber hinter uns stehen Borussia Mönchengladbach und der 1. FC Köln. Die werden garantiert eine gute Rückrunde spielen“, warnt Naujoks. Damit die Qualifikation für ein weiteres Bundesligajahr gelingt, ist auch das Training ausgeweitet worden. Mit Leon Lindemann arbeitet jetzt ein Athletiktrainer mit den B-Juniorinnen.

Die Landesliga-Frauen schauen noch nach ganz oben

In die andere Richtung schaut die Frauenmannschaft in der Landesliga. Die verzeichnete zwar zwei Abgänge nach dem Trainerwechsel, aber der Kader ist mit 24 Spielerinnen groß genug, und er ist erfolgreich. Seit Oktober wurden unter Naujoks’ Regie alle Spiele gewonnen, der damalige 18-Punkte-Rückstand zur Tabellenspitze wurde auf zehn Zähler reduziert. Und der FCI will noch weiter aufrücken.

„Wir werden angreifen und dann schauen, was die anderen so liegen lassen“, sagt der Trainer, der sich die Arbeit mit seinem „Co“ Thomas Holdack teilt. Der Aufstieg in die Westfalenliga ist das erklärte Ziel beim FCI, und wenn im kommenden Jahr Spielerinnen des starken Jahrgangs 2003 aus der Jugend aufrücken, werden die Voraussetzungen noch einmal günstiger. Es sind diese Perspektiven, die Simon Naujoks motivieren, sich seiner Aufgabenfülle mit ganzer Kraft zu stellen.