Iserlohn. Iserlohner liefern starke Vorstellung gegen Meister Herringen. Doch letztendlich kostet das Duell zu viel Kraft.

ERGI geht erhobenen Hauptes aus Topspiel

47 Minuten lang standen sich am Samstagnachmittag in der Hemberghalle mit der ERG Iserlohn sowie dem amtierenden Meister und Spitzenreiter Germania Herringen zwei Rollhockeymannschaften auf Augenhöhe gegenüber. Doch dann mussten die Gastgeber den Favoriten davonziehen lassen.





Rollhockey-Bundesliga: ERG Iserlohn - SK Germania Herringen 2:5 (2:1). Vier ihrer bisherigen sechs Spiele gewann die Germania zweistellig, eng wurde es nur im Heimspiel gegen Walsum, das dann in der Verlängerung gewonnen wurde. Die Duisburger wiederum fügten der ERGI ihre bislang heftigste Niederlage zu (0:7). Die Erwartungen der Iserlohner Zuschauer an ihre Mannschaft waren daher nicht die höchsten. Doch wer als Außenseiter oder Favorit galt, war nicht auszumachen. Herringen war zwar um Spielkontrolle und Ballbesitz bemüht, die ersten Akzente setzte aber die konterstarke ERGI. Unter anderem traf Nils Hilbertz nur den Außenpfosten (6.).

Eine Minute später gingen die Gäste durch einen Distanzschuss in Führung. Die von Alfredo Meier trainierten Iserlohner spielten weiter als sei nichts passiert – und belohnten sich. Nils Hilbertz setzte sich über die linke Seite durch, zog dann ins Zentrum und traf in der zwölften Minute zum 1:1. 180 Sekunden später dieselbe Aktion durch denselben Spieler mit demselben Ergebnis: Tor für Iserlohn. „Wir hatten das einstudiert“, sagte Hilbertz nach dem Spiel. „Es war klar, dass ich entweder zum Torschuss komme oder gefoult werde.“ Aber dass es so einfach gehen und gleich zweimal funktionieren würde, überraschte ihn dann doch. Die Führung brachte die ERGI mit Glück und Geschick in die Halbzeit, unter anderem parierte Torwart Lukas Kost einen Direkten.

Nach der Pause zogen die Gäste das Tempo an, auf dem Feld wurde es ruppig. Das zog einige unglückliche Schiedsrichterentscheidungen nach sich. Bestes Beispiel war die 30. Minute, als sich die Wege von ERGI-Spielführer Sergio Pereira und seines Gegenspielers kreuzten, der dadurch zu Boden ging. Pereira kassierte die blaue Karte, den fälligen Direkten nutzte Herringen zum Ausgleich. Der Schlagabtausch blieb offen. Kost entschärfte einige brenzlige Situationen, auf der anderen Seite scheiterten Milewski und Christopher Hegener.

Herringen zieht der ERGI mit dem dritten Treffer den Zahn

Drei Minuten vor Schluss fand Herringens Robin Schulz doch die Lücke im Iserlohner Tor. Das 2:3 aus Sicht der ERGI war ein klassischer Wirkungstreffer. 30 Sekunden später fiel das 2:4 und eine weitere Minute verging bis zum 2:5. Das Ergebnis spiegelte den Spielverlauf nun nicht mehr wider, vielmehr war es Ausdruck der Kräfteverhältnisse. Herringen hatte noch die berühmten Körner im Tank, während die ERGI auf der letzten Rille lief. Alfredo Meier war hochzufrieden mit seiner Mannschaft, und auch er dachte nochmals an die schlimme Abreibung in Walsum. „Wenn wir immer so spielen würden, hätten wir dort nicht 0:7 verloren.“

ERGI: Kost; Hilbertz, Milewski, Hegener, Pereira, Henke. - Blaue Karten: 2 - 0. - Teamfouls: 6 - 6.

Tore: 0:1 (7.) Karschau, 1:1, 2:1 (12., 15.) Hilbertz, 2:2, 2:3 (30., 47.) Schulz, 2:4, 2:5 (47., 48) Karschau.