Erzwungene Untätigkeit im Iserlohner Reha-Sport hat Folgen

Iserlohn. In der Herzsportgruppe des TuS Iserlohn ruht der Betrieb, was auch für Übungsleiterin Astrid Hantke-Broweleit ein Problem ist.

Der Kontakt ist seit bald zwei Wochen auf die WhatsApp-Kommunikation reduziert. Die Sporthallen sind geschlossen, Aktivitäten in der Gruppe tabu. So tauscht man sich via Smartphone aus, und Astrid Hantke-Broweleit erfährt, wie sehr die wöchentlichen Übungsstunden vermisst werden.

Sie leitet Reha-Sport-Gruppen beim TuS Iserlohn, betreut Aktive mit Herz- und Lungenproblemen und weiß, was denen jetzt fehlt. „Unser gemeinsames Training ist für viele, und vor allem für die älteren in der Gruppe, der Höhepunkt der Woche. Der soziale Aspekt ist enorm wichtig, denn hier sind wirklich echte Freundschaften entstanden.“ Die Hemeranerin kann Mitgliedern der Herzsportgruppe keine Aufgaben mitgeben, die daheim erledigt werden können. Jede gemeinsame Übungsstunde am Bömberg findet unter ärztlicher Aufsicht statt, so dass in Eigenregie festgelegte Belastungen ein Risiko darstellen würden. Beim Lungensport oder in den Orthopädiekursen sieht das ander aus, aber sie hat in den Tagen des totalen Stillstandes schon viele Rückmeldungen bekommen, dass in den eigenen vier Wänden und ganz allein die Motivation fehlt.

Wichtige, gesundheitsfördernde sportliche Betätigung bleibt aus, denn regelmäßige Treffen finden nicht statt, und darunter leiden nach Hantke-Broweleits Überzeugung ganz besonders die allein stehenden älteren Menschen. Natürlich wünscht sie sich die baldige Rückkehr zur Normalität, was für sie persönlich auch unter finanziellen Gesichtspunkten wichtig wäre.

Die 50-Jährige ist seit 2011 und dem Erwerb des ersten Übungsleiterscheins in Vereinen aktiv. Sie hat sich stetig weitergebildet, den RehaSport zu ihrem Spezialgebiet gemacht und ist heute außer in Iserlohn auch noch in Hemer und Lüdenscheid aktiv. An diesen drei Standorten leitet sie Gruppen, hinzu kommt viel organisatorischer Aufwand, den sie u. a. in der TuS-Geschäftsstelle erledigt.

Einnahmeausfall liegt beirund 900 Euro im Monat

„Ich biete allein viermal in der Woche Herzsport an, und unter dem Strich fehlen mir derzeit in jeder Woche elf Gruppenstunden.“ Qualifiziert geleiteter Reha-Sport wird natürlich besser vergütet als etwa eine Übungsstunde in einer Kindergruppe, und Astrid Hantke-Broweleit beziffert ihren Verdienstausfall derzeit auf rund 900 Euro im Monat. „Ich habe zwar noch eine Teilzeitbeschäftigung, aber dass über den Sport jetzt kein Einkommen mehr zu erzielen ist, trifft mich hart. Drei oder vier Wochen kann man wohl überbrücken, aber wie geht es dann weiter?“

Bei ihrer Suche nach staatlichen Hilfsmöglichkeiten ist sie bisher noch nicht fündig geworden, und sie kann daher nur hoffen, dass die Zwangspause nicht so lange dauert. Welche Schwierigkeiten Übungsleiter ohne Beschäftigung derzeit haben, erlebt sie in der eigenen Familie. „Meine Tochter ist Studentin und bessert ihr Budget durch Übungsleitertätigkeiten auf. Jetzt liegt alles brach, und das Geld fehlt einfach.“ Herzsportpatienten, die derzeit nicht an ihrer Fitness arbeiten und ihre Gesundheit stärken können und auf lieb gewonnene Kontakte verzichten müssen, Übungsleiterinnen, die über Nacht auf eine fest eingeplante Einnahme verzichten müssen: Zwei Beispiele für so viele Leidtragenden in der Corona-Krise.