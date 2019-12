FCI gibt den Sieg im Topspiel aus der Hand

Bei den beiden in den Fußball-Landesligen spielenden heimischen Nachwuchsteams gab es am vergangenen Wochenende nur wenig Grund zur Freude. Zwar überraschte die B-Jugend von Borussia Dröschede mit einem Remis in Lippstadt, fiel aber dennoch auf einen Abstiegsplatz zurück. Die A-Jugend des FC Iserlohn verlor das Spitzenspiel gegen Wanne-Eickel und ist aktuell nur noch Dritter.

A-Jugend: FC Iserlohn - DSC Wanne-Eickel 1:3 (1:0). „Ich werde lieber Meister als Herbstmeister“, sagte FCI-Coach Peter Habermann nach der Partie und bewertete die Niederlage als noch nicht entscheidend. Zunächst war der Trainer auch ganz zufrieden mit der gezeigten Leistung. Vor der Pause kontrollierten die Gastgeber die Partie und gingen verdient durch Denninghoff in Führung (29.). Im zweiten Durchgang zögerte FCI-Keeper Hagedorn zu lange bei einem Abspiel. Nach einem Pressschlag trudelte der Ball zum Ausgleich ins Tor (54.). Danach blieben die Iserlohner am Drücker, doch Hilberg verfehlte per Kopf. Im direkten Gegenzug markierte Wanne die Führung (66.). „In den letzten 20 Minuten hatte der Gegner mehr zuzusetzen“, räumte Habermann ein. Die endgültige Entscheidung fiel in der Nachspielzeit.

FCI: Hagedorn; Schulte, Römmich, Ouali (57. Calik), Temel, Markert, Falcone, Akbas (55. Temelkov), Hilberg (82. Etemi), Denninghoff, Mavroudakis.

B-Jugend: SV Lippstadt II - Borussia Dröschede 1:1 (0:0). In einer spielerisch sehenswerten Partie beim bisherigen Tabellenzweiten lieferten die Dröscheder einen Kampf auf Augenhöhe. Glück hatten die Gäste, als ein Distanzschuss eines SVL-Akteurs nur den Pfosten traf. Auch nach der Pause war das Spiel ausgeglichen. Kospic und Spyrou vergaben gute Möglichkeiten. Nach 64 Minuten trafen die Gastgeber trotz eines vorangegangenen Foulspiels zur Führung. Die Borussia gab aber nicht auf und kam durch Tok zum Ausgleich (75.). Der Punkt war für die gebotene Leistung sogar etwas wenig, doch man hofft auf die Rückrunde, in die die Elf auf einem Abstiegsplatz geht, da Marl-Hüls II überraschend in Waltrop gewann.

Borussia: Golbig; Syla, Gehres, Dantos de Carvalho (75. Hansmeier), Kospic, Schneider (47. Tok), Tolmidis, Stening (65. Bülbül), Ince (55. Aksahin), Branco, Spyrou.