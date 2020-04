Fitness-Tipps für daheim lassen diesmal die Pfunde purzeln

Hemer. Das neue Video ist ab sofort im Netz verfügbar.

Los geht’s mit der dritten Runde des Trainingsprogramms, das die Heimatzeitung in Zusammenarbeit mit dem Hemeraner Fitnessstudio „MediVital“ immer pünktlich zum Wochenende anbietet.



Wieder haben sich die beiden Physiotherapeuten Lucas Kleinschmidt und Kevin Klein Übungen ausgedacht, die ohne großen Aufwand in den heimischen vier Wänden nachgemacht werden können. „Nach Kraft und Mobilität liegt der Schwerpunkt diesmal auf Fitness und Ausdauer, damit auch ein paar Pfund Gewicht verloren gehen“, kündigt Kleinschmidt an. Das neue Programm beginnt mit einer Einheit zum Aufwärmen. Es folgen sieben weitere Beispiele, die es durchaus in sich haben, die aber auch nicht ganz fremd sind.

Soviel vorab: Der bewährte „Hampelmann“ ist dabei, mittlerweile heißt er „Jumping Jack“. Sinnvoll ist es, im Anschluss die beanspruchten Muskeln zu dehnen, aber auch dazu geben die beiden Tipps. Lucas Kleinschmidt beschreibt wie gewohnt was zu tun ist, inklusive der Angaben zu Wiederholungen, Steigerungsmöglichkeiten und Zeitangaben, wo es sich anbietet.