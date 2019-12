Flauschiger Regen prasselt auf Cracks nieder

Der Teddy Bear Toss, ein amerikanisches Phänomen, das regelmäßig im Rahmen von Eishockeyspielen in der Vorweihnachtszeit stattfindet, ist mittlerweile weltweit zu einer beliebten Tradition geworden. Zuschauer werfen Plüschtiere auf das Eis, die später an Krankenhäuser, Hilfsorganisationen und andere gemeinnützige Einrichtungen gespendet werden.

Auch die Roosters nutzten in Kooperation mit der Krombacher-Brauerei die Teddybär-Wurf-Aktion, um wohltätige Organisationen, Krankenhäuser und Kindertagesstätten zu unterstützen. Am Seilersee steckt dieses besondere Event zwar noch in den Kinderschuhen, dennoch fand die zweite Auflage am Dienstagabend beim Spiel der Roosters gegen die Kölner Haie eine bemerkenswerte Resonanz. Etliche Anhänger des DEL-Klubs brachten kleine und große Kuscheltiere mit, die unmittelbar nach der Ende des ersten Drittels aus allen Richtungen auf das blanke Parkett flogen.

Auch „Zipfelmützenaktion“wieder ein voller Erfolg

„Die Aktion kam besser als erwartet an“, freute sich Roosters-Pressesprecher Felix Dötsch über den imposanten Kuscheltierregen, der auch auf die in die Kabine eilenden Cracks niederprasselte. Zum Glück waren genügend Helfer zur Stelle, um die flauschigen Freunde einzusammeln, denn die Roosters standen unter Zeitdruck, weil wegen der TV-Übertragungen Verzögerungen nicht erwünscht sind. „Sonst hätten wir“, so Dötsch, „die Aktion nach einem Tor während des Spiels gestartet.“

Die Krombacher-Brauerei kümmert sich nun um die fachgerechte Reinigung sämtlicher Kuscheltiere, ehe die weitergereicht werden. Das sei Voraussetzung, um sie weiter zu verschenken. Ein Teil dieser Plüschtiere werden bereits am kommenden Montag in der Kinderklinik des Bethanien-Krankenhauses an kleine Patienten übergeben, die die Feiertage bedauerlicherweise im Hospital verbringen müssen.

Auch die von den Roosters mit dem Sponsoringpartner Krombacher initiierte Zipfelmützenaktion fand wieder einen großen Anklang. Die in der Adventszeit verkauften, limitierten Mützen werden ebenfalls für einen guten Zweck gespendet.

Der Erlös bleibt wie immer in der Region, in diesem Jahr profitieren die CariTasche und das Iserlohner Frauenhaus davon. Lutz Borgolte, Gebietsverkaufsleiter der Krombacher, überreichte in der zweiten Drittelpause einen Scheck in Höhe von 3842 Euro an diese beiden Institutionen. „Die Summe wird am Ende aber höher sein, weil noch Zipfelmützen verkauft wurden“, versicherte Dötsch.