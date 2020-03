Fünfmal Gold für die Masters

Hemer. Der SV Hemer ist mit acht Aktiven beim Hörder Frühjahrsschwimmfest vertreten.

Mit acht Aktiven war der SV Hemer am Wochenende beim Internationalen Frühjahrsschwimmfest des SSC Hörde in Dortmund vertreten. Vor allem die jüngeren Jahrgänge mussten sich dort starker Konkurrenz stellen. Dennoch konnten die Schwimmer und Schwimmerinnen vordere Platzierungen und auch einige persönliche Bestzeiten erzielen. In den Altersklassen der Masters konnten zudem insgesamt fünf Gold- und zwei Silbermedaillen bejubelt werden.

So gewann Eva Hoffmann in der AK 45 ihre Starts über 200 Meter Brust (3:10,44) und 200 Meter Rücken (2:55,33). In der AK 50 gab es für Raimond Schaaf jeweils Gold über 50 Meter Freistil (37,62) und 100 Meter Lagen (1:42,43), sowie Silber über 50 Meter Schmetterling (44,29) und 100 Meter Freistil (1:26,88), während Olaf Wohlfahrt über 200 Meter Brust (3:02,73) siegreich war.

Meisterschaften wurden vorsorglich abgesagt

So richtig glücklich waren die Hemeraner Mastersschwimmer mit der Ausbeute allerdings nicht, denn die Freude über die guten Leistungen wurde getrübt: Eigentlich wären sie parallel lieber bei den NRW-Meisterschaften der Masters über die Lang- und Mittelstrecken an den Start gegangen. Aber diese wurden, ebenso wie die für Ende des Monats terminierten Deutschen Masters-Meisterschaften, aufgrund des Coronavirus und damit verbundenen steigenden Fallzahlen vorsorglich abgesagt. Auf diese Weise brechen für die betroffenen Schwimmer gleich beide Saisonhöhepunkte weg. Ob und wann die Meisterschaften nachgeholt werden, steht laut Aussage des Schwimmverbandes noch nicht fest.

Die weiteren Ergebnisse der jüngeren Jahrgänge der Hemeraner Schwimmer und Schwimmerinnen im Überblick: Katarina Hometa (Jahrgang 10): 11. 50 m Freistil 1:02,22 und 13. 100 m Freistil 2:25,32; Helena Hometa (Jahrgang 08): 5. 50 m Freistil 46,28 und 6. 100 m Freistil 1:46,57. Jördis Johanna Blanke (Jahrgang 08): 4. 100 m Lagen 2:08,82, 5. 200 m Rücken 4:41,10 und 7. 50 m Freistil 49,22; Benjamin Ibach (Jahrgang 04): 5. 50 m Freistil 34,57 und 5. 100 m Freistil 1:18,09; Raphael Schaaf (Jahrgang 03): 5. 1:32,69, 6. 50 m Schmetterling 38,36, 6. 50 m Freistil 33,97 und 7. 100 m Freistil 1:22,31.