Gelingt den Iserlohn Roosters der dritte Streich?

Iserlohn Nach dem furiosen Finish gegen Wolfsburg geht es jezt voller Selbstbewusstsein nach Bremerhaven.

Das Spiel schien eigentlich gute Voraussetzungen mitzubringen, um am Ende als ernüchternde Heimpremiere verbucht zu werden. Die Roosters gaben am Sonntag gegen die Grizzlys Wolfsburg binnen 13 Sekunden alle Vorteile aus der Hand, und aus der 2:1-Führung im Schlussdrittel wurde ein 2:3-Rückstand. Danach waren noch zehn Minuten zu spielen, und viele Mannschaften hätten wohl nicht mehr zum Gegenschlag ausgeholt. Aber genau das schaffte das neue Iserlohner Team, und es beeindruckte in der Schlussphase mit großem Siegeswillen und toller Moral.

„Das war eine hervorragende Mannschaftleistung“, lobte Trainer Jason O’Leary nach dem 5:3-Erfolg. Er konnte bei Torhüter Andreas Jenike beginnen, der überaus souverän wirkte und auch in den vielen Unterzahlsituationen kühlen Kopf bewahrte. Wenn es darauf ankam, war er zur Stelle und parierte alles, was auf seinen Kasten kam.

Die Verteidigung verdiente sich Lob in Unterzahl, als sie nur wenige Wolfsburger Chancen zuließ. Aber zwei Gegentore fielen unmittelbar, nachdem man sich vervollständigt hatte, und letztlich waren alle drei Wolfsburger Treffer das Resultat von Konzentrationsschwächen.

Ein 2:3 nach 50 Minuten hätte in der letzten Saison vermutlich ein vergebliches Drängen auf den Ausgleich zur Folge gehabt. Mit den neu formierten Angriffsreihen sieht das anders aus. Was Alexandre Grenier kann, weiß man seit der letzten Serie, aber Casey Bailey und Joe Whitney haben bereits angedeutete, dass sie die Qualität der Offensive heben. Nicht umsonst haben sie in zwei Spielen schon jeweils zweimal getroffen. Und wie Bailey in der Schlussphase ganz abgezockt die Wende herbeiführte, war schon eindrucksvoll.

Junge Spieler wie Julian Lautenschlager oder Taro Jentzsch wirken an ihrer Seite selbstbewusst und bringen sich gut ein, und wie der kurzfristig für den angeschlagenen Marko Friedrich in den Angriff beorderte Dieter Orendorz seinen Part gegen Wolfsburg erledigte, brachte ihm ein Sonderlob des Trainers ein.

Wie stark die Roosters wirklich sind, wird sich an diesem Dienstag erweisen, wenn sie zu den Fischtown Pinguins nach Bremerhaven reisen. Also wieder ein Gegner, der eine viel längere Saisonvorbereitung bestritten hat. „Das ist einerseits sicher ein Vorteil, aber andererseits sind wir im Kopf noch viel frischer“, lautet dazu Jason O’Learys Meinung. Die Pinguins bewiesen beim Magenta-Cup gute Frühform und kamen ins Finale. Die beiden ersten DEL-Spiele gingen allerdings in Berlin und gegen Köln knapp verloren, ehe am Sonntag mit dem 4:1 in Düsseldorf der Knoten platzte. Bremerhaven hat sieben neue Spieler einbauen müssen, setzt aber grundsätzlich weiter auf Kontinuität. Das Trainerteam ist ebenso beisammen geblieben wie das Gros der Leistungsträger. Die Pinguins verfügen über einen sehr erfahrenen Kader (Durchschnittsalter: 29 Jahre), stellen mit dem Zugang von Ziga Jeglic jetzt eine komplette Slowenen-Reihe im Angriff und haben auch mit den Dänen Andreas Krogsgaard und Niklas Andersen den Verlust von Stammkräften wie Zengerle oder Espeland kompensiert. „Das ist eine sehr starke und eingespielte Mannschaft, gegen die wir selbstbewusst auftreten und unser System spielen müssen“, stellt Jason O’Leary klar. Nach dem Training vom Montag gibt es bei der personellen Besetzung noch etliche Fragezeichen, doch das mindert die Zuversicht des Trainers nicht. „Wir wollen auch da punkten.“

Bremerhaven – Iserlohn

Dienstag, 20.30 Uhr, Eisarena

Personelles: Geplant ist, dass Verteidiger Ryan Johnston sein Debüt geben wird, dagegen wird Ryan O‘Connor wohl ausfallen. Auch Mike Hoeffel ist noch kein Thema. Fragezeichen gibt es bei Marko Friedrich und Neal Samanski, weitere Spieler habe leichte Blessuren. Noch nicht festgelegt hat sich der Coach, wer in Bremerhaven das Tor hütet.

Statistisches: In den bisherigen Duell gegen Bremerhaven gab es für die Roosters neun Siege und neun Niederlage, auswärts waren sie dreimal siegreich. In der letzten Saison standen in eigener Halle ein 5:1 und 4:2 zu Buche, bei den Pinguins ein 2:1 nach Penaltyschießen und eine 2:3-Niederlage.