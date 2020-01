Gelungener Start für TV Westig

Einen gelungenen Start ins neue Jahr feierten zwei der vier im Einsatz befindlichen männlichen Handball-Jugendteams. So gewannen HTV Hemer (B-Jugend) und TV Westig, während der Letmather TV und die C-Jugend des HTV Niederlagen hinnehmen mussten.

B-Jugend-Verbandsliga: PSV Recklinghausen - HTV Hemer 23:32 (9:18). Zum Start der Rückrunde zeigten die Gäste beim noch sieglosen Tabellenletzten eine gute Leistung. Allerdings hieß es aufgrund schwacher Chancenverwertung nach einer Viertelstunde nur 7:10. Nach einer Auszeit wurden die Vorgaben konsequenter umgesetzt, so dass die Partie zur Pause schon entschieden war. Die zweite Halbzeit wurde genutzt, um allen Akteuren Spielzeit zu geben. Dadurch trugen sich elf Akteure in die Torschützenliste ein.

HTV: Zylla; Schulz (1), Brückner (1), Riekenbrauck (9), Hardam, Hötger (11), Handwerker (2), Kreinberg (1), Weihrich (1), Telgenbüscher (1), Danker (1), Klute (3), Dodt.

VfL Gladbeck - Letmather TV 22:19 (12:12). An die auf Platz neun rangierenden Gastgeber hatten die einen Rang besser gestellten LTVer aus dem klar gewonnenen Hinspiel gute Erinnerungen. Nun ging es deutlich enger zu. Beim 9:7 (18.) schien es so, als ob sich das Team von Trainer Dirk Basener absetzen könnte, doch bis zur Pause gab es wieder einen Gleichstand. Danach kamen die Gäste nicht mehr in Tritt. Abspielfehler häuften sich, zudem war die Chancenverwertung miserabel. Keeper Müller hielt das Team lange im Spiel, doch am Ende reichte es nicht.

LTV: Müller, Stoppa; Lazin (1), Müller (4), M. Lazin (6), Burghardt, Blanke (3), Braun (3), Hoffmann (2), Binner.

C-Jugend-Oberliga-Endrunde: RE Schwelm - TV Westig 26:38 (13:19). Bei verlustpunktfreien Schwelmern steigerte sich der TVW ganz erheblich und feierte einen am Ende souveränen Sieg. Bis zum 8:8 dauerte die Abtastphase beider Teams. Dann riss bei den Schwelmern der Faden und der HTV setzte sich auch dank starker Paraden von Grothe über 8:15 auf 13:19 ab. Auch nach der Pause zeigten die Hemeraner kaum Schwächen und zogen sogar auf 20:35 davon. Es war der allererste Oberligasieg für dieses Team.

TVW: Grothe; Ecker (6), Welter, Behme (7), Ellert (8/1), Beuke, Richter (12), Dresel (1), Selle (1), Bökenkamp (1), Marchlewitz (2), Heyng, Rothhöft, Amelung.

C-Jugend-Verbandsliga-Endrunde: HTV Hemer - ASV Senden 24:34 (13:19). Da keine Referees erschienen, pfiffen zwei handballkundige Eltern beider Klubs, wobei besonders der „Auserkorene“ der Gäste unangemessen hart durchgriff. Die Partie selbst war bis zum 5:5 offen (7.), danach kam ein Bruch ins HTV-Spiel. Senden kam zu einfachen Toren und führte zur Pause deutlich. Mit geänderter Taktik kamen die Gastgeber zunächst besser zurecht, doch nach einer vom Gästeschiri ausgesprochenen Disqualifikation geriet das Resultat zur Nebensache.

HTV: Stoppa; Sagner (3), Conrad (1), Breitenstein, Peters (3), Häseler (4), Michaelis (1), Schönenberg, Sönnecken (2), Leggemann, Gerke (9/1), Klemm (1), Schaefer, Braband.